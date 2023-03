Mint arról korábban már írtunk, a Teol.hu hírportálon megtartott online közönségszavazáson több ezer voksot adtak le Olvasóink a jelöltekre. Az év legjobb sportcsapata a hölgyek között a Szekszárdi WFC női labdarúgói lettek, míg az uraknál az ugyancsak szekszárdi Gemenc Judo Klub cselgáncsozói érdemelték ki az elismerést.

A Szekszárdi WFC díját Micskó Márk vezetőedző és Kágyi Árvácska Rebeka vette át dr. Horváth Kálmán főispántól és Finta Viktor főszerkesztőtől (Fotó: Makovics K.)

Szekszárdi Womens FC

Még két év sem telt el azóta, hogy a Szekszárdi UFC égisze alatt elindult a női nagypályás labdarúgás Tolna vármegye székhelyén. Első évében rögvest ezüstérmet nyert a csapat az NB II-es bajnokság Nyugati csoportjában, így jogot szerzett arra, hogy megméresse magát a legmagasabb osztályban. Az NB I-es bajnokságot már Szekszárdi Womens Football Club néven kezdte meg a csapat, amely a feljutással történelmet írt, hiszen Tolnának sosem volt még élvonalban szereplő női nagypályás csapata. Olyan csapatok játszottak vagy játszanak a szekszárdi városi sporttelepen, mint a Ferencváros, az MTK Budapest vagy a Győri ETO. A női labdarúgás népszerűségét mutatja, hogy a világ legnézettebb labdarúgó-mérkőzései között 2022-ben három női mérkőzés is szerepelt, köztük a Barcelona–Real Madrid találkozó, amelyet közel 100 ezer néző előtt játszottak a legendás Nou Campban. A még gyerekcipőben járó egyesület nemrégiben megkapta a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a kiemelt képzési központ címet, a napokban pedig az az örömhír érte őket, hogy két fiataljuk, Acsádi Petra és Kágyi Kíra is meghívást kapott a U17-es korosztályos válogatott Európa-bajnoki keretébe.

A 2022-es év férfi sportcsapata a Gemenc Judo Klub. Szepesi József vezetőedző (jobbról a második) fiatal cselgáncsozókkal érkezett a díjátadóra (Fotó: Makovics K.)

Gemenc Judo Klub

Márciusban volt huszonkét éve, hogy megalakult Tolna vármegye székhelyének egyik tradicionális egyesülete. Kezdetben húsz fővel indultak az edzések, aztán ahogy híre ment a városban, úgy kopogtattak be egyre többen, hogy ők is szeretnék kipróbálni magukat. A két évtized megannyi emlékezetes pillanattal ajándékozta meg az egyesületet. Tíz évvel ezelőtt tarolta le az országot az Ács Balázs, Berlinger Gábor, Mátics András, Lovász Bálint, Sárecz Márton fémjelezte ötös. Közel száz magyar bajnoki aranyat szereztek, az ob-érmek mellett ifjúsági világ- és Európa-bajnokságon és ifjúsági olimpián is öregbítették a klub hírnevét. Mára újabb sikerre éhes generáció nőtte ki magát, február végén éppen tíz év elteltével lett újfent ifjúsági bajnoka a klubnak. Ács Balázs 2013-as, hazai közönség előtt szerzett bajnoki címe után Szegeden Sárosdi Ákos állhatott fel a dobogó tetejére. Az éremkollekciót Beke Csongor ezüstje és Fülöp György bronza tette teljessé. A trióban, de a klub többi versenyzőjében is benne van a kiugrási lehetőség, s az, hogy főszereplésükkel újabb aranykor köszöntsön be az egyesület életébe.

Az év sportolója 2022 díjat egyéni kategóriában Studer Ágnes válogatott kosárlabdázónak és Halász Gábor profi ökölvívónak adhattuk át.

