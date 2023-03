Várossá avatásának 34. évfordulóját ünnepelte szombaton Dunaföldvár. Ebből az alkalomból elismerésben részesült a közösség javára kiemelkedően munkálkodó négy személy, valamint egy egyesület. A díj átadás és a méltatás a művelődési központban kora este tartott ünnepségen zajlott le.

A közönséget Horváth Zsolt polgármester köszöntötte. Mint egyebek mellett elmondta, ez a harmincnégy év azt jelenti, hogy Dunaföldvár ereje teljében van. Ennek a képeségnek a birtokában bátran élhet azokkal a lehetőségekkel, melyek által megalkotható immár a 21. század szerethető és inspiráló városa. Beszéde végeztével a város önkormányzatának nevében átnyújtotta a kitüntetéseket.

Dunaföldvár képviselő-testülete az alábbi személyeknek adományozott elismeréseket:

Cziger István, Dunaföldvárért Emlékérem

„Cziger István, vagy, ahogy mindenki ismeri, Jani bácsi 1951. október 2-án született Dunaföldváron. Lánytestvérével, Máriával földműves családban, Földváron nevelkedett. Helyben folytatta tanulmányait, itt tette le lakatos vizsgáját is. A sorkatonai szolgálatát és egy kis budapesti kitérőt kivéve egész életét Dunaföldváron és környékén töltötte, minden ide köti.

Dolgozott a Kendergyárban, az Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben, majd a rendszerváltást követően hosszú évekig egyéni gazdálkodóként tevékenykedett. 2007-től a városgazdálkodás munkavezetési, irányítási és szervezési feladatait látta el egészen 2013-as nyugdíjba vonulásáig. A városvezetés 2020 márciusában nyugdíjából visszahívta, ezt a pozícióját jelenleg is ellátja.

Mindig szívén viselte Dunaföldvár ügyeit, a közért való tenni akarása, tettvágya korán megmutatkozott. 1994 és 2010 között 4 cikluson keresztül volt tagja a város Képviselő-testületének. A Települési Agrárgazdasági Bizottság munkájából kezdetektől fogva, 2014 óta részt vállal. Szerepe volt a külvégi általános iskola tornatermének megvalósításában, valamint több, földes utca aszfalt burkolatozását is aktívan kezdeményezte. Rendszeresen közreműködik a városi nagyrendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

A 2006-os dunai árvíz alatti védekezésben kiemelkedő szerepet vállalt. Folyamatosan tett a város közrendjéért, támogatta a Polgárőrséget is. Munkáját és közéleti tevékenységét mindig lelkiismeretesen végezte. Felettesei, munkatársai egy olyan embert ismerhettek meg benne, aki mindig a problémák megoldásán dolgozik, józan paraszti eszét és sokéves tapasztalatát használva.

Szigorú, de következetes vezető: beosztottjaitól elvárja a pontos, precíz munkavégzést, ugyanakkor érdekeiért bármikor kiáll, akár feletteseivel szemben is. Jani bácsit ezért nagy tisztelet övezi mind közvetlen beosztottjai, mind felettesei körében.

A család szentsége nagyon fontos számára. Mindhárom gyermeke Dunaföldváron telepedett le: két fia és lánya, valamint nyolc unokája példaképként tekint rá. Problémáikkal bármikor fordulhatnak hozzá, tanáccsal látja el őket. Nemcsak lelki támaszuk, fizikálisan is a segítségükre van szükség esetén. Családja szerint férjként, édesapaként és nagypapaként is kitüntetést érdemelne.”

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület, Dunaföldvárért Emlékérem

„Az Egyesület megalakításának ötlete a pince tulajdonosok részéről még 2006-ban vetődött fel Oláh István későbbi elnök vezetésével. Ő akkor úgy gondolta, hogy a Sárgagödörben lévő pincék és környezetük megérdemli, hogy a régi fényükben tündököljenek, úgy, mint anno gyermekkorában. Legfőbb cél a közösségi élet megújítása és a közösségi tér kialakítása volt.

A lepusztult, elhanyagolt, szemetes Sárgagödör a 14-15 aktív pincés gazdának köszönhetően ismét a fejlődés útjára lépett. A környezet rendbe tétele több ütemben zajlott. A régi pincéket lassanként elkezdték felújítani, társadalmi munkával kitakarították a tavat, a szemetet elszállították. Majd megkezdődött a gödör feltöltése és a közösségi tér kialakítása. A II. ütemben nyilvános illemhely és raktárhelyiség épült, melyhez az anyagköltséget az önkormányzat, a munka részét a pince tulajdonosok vállalták. Megvalósult a térvilágítás, valamint a vízvezeték rendszer kialakítása is.

Pályázati forrás segítségével szilárd burkolatú út került kiépítésre a gödör teljes területén, valamint saját fűnyíró traktort sikerült beszerezni, mellyel évek óta karbantartják, nyírják az önkormányzat tulajdonában álló közterületet. 2021-ben a Pannonia Bio Zrt. támogatásával és társadalmi munkával játszótér és színpad került kialakításra, és megtörtént a terület fásítása is.

Az évek óta tartó infrastrukturális fejlesztéseknek és a társadalmi összefogásnak köszönhetően olyan közösségi tér alakult ki, melyre a pincetulajdonosok és minden dunaföldvári méltán lehet büszke.

A Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület aktív résztvevője a városi közösségi életnek. Együttműködik a többi helyi civil szervezettel is. A pincetulajdonosok évente több alkalommal szerveznek családjaik, a földvári és környékbéli települések lakói számára rendezvényeket, különösen borászati, sport és szórakoztató családi programokat. Ezek közül kiemelkedik a nyárzáró gyermeknap, mely minden évben fontos, meghatározó rendezvénye Dunaföldvárnak. Az Egyesület a Szüreti fesztiválkor a fellépőket jó szívvel fogadja és látja vendégül.

Aktív résztvevői egyéb városi nagyrendezvényeknek is. Tagjait megtaláljuk az Adventi vásárban forralt bor, tea és zsíros kenyér osztogatáskor, és majáliskor a fröccs teraszon borkínálgatás közben.

Az Egyesület fentiek mellett főbb feladatának tekinti segíteni tagjait a versenyeken, rendezvényeken, borászati eseményeken való részvételben, törekszik a borászathoz megfelelő helyszínt biztosítani, borászati oktatást szervez. A korábbi évekhez képest megfigyelhető, hogy tagjai körében sokat javult a borkészítés kultúrája, hiszen a városi, környékbéli versenyeken egyre szebb eredmények születnek. A megnyíló pályázati lehetőségeket kihasználva új borászati eszközök segítik a pincetulajdonosok munkáját.

Jó kapcsolatot ápol a többi helyi és környékbeli pincés egyesülettel. Munkájukkal és közös összefogással a helyi turizmus és a régmúltra visszanyúló borászati kultúra intenzív fejlődése valósul meg, mely Dunaföldvár hírnevét öregbíti a nagyvilágban.

A Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület 15 éves aktív tevékenységének köszönhetően a külvégi rész élhetősége nagymértékben javult, a település egyik fontos közterületének fejlesztése és karbantartása valósult meg.” (Az elismerést Bajnok József titkár és Gazdag Zsolt egyesületi tag vette át).

Kulturális műsor is színesítette a Város Napja Gálát (Fotó: Rónai Gábor)

Herpainé Tomon Adrienn, Dunaföldvár Gyermekeiért kitüntetés

„1987. november 11-én született Dunaújvárosban. Gyermekkorát Dunaföldváron töltötte, az általános iskolát is itt végezte. Középiskolai tanulmányait a Dunaújvárosi Széchenyi Gimnáziumban folytatta, 2006-ban érettségizett.

Ez időben sokat járt könyvtárba, a könyv és az olvasás szeretete meghatározta életét. A Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplomát 2009-ben informatikus-könyvtáros szakon, majd mesterképzésen folytatta tovább felsőfokú tanulmányait, ahol 2011-ben okleveles informatikus végzettséget szerzett. A diploma megszerzése után a helyi könyvtárban helyezkedett el könyvtáros munkakörben, 2013-tól 2015-ig a könyvtár vezetői feladatait látta el.

Házasságot 2014-ben kötött, férjével, Istvánnal két gyermeket nevelnek. Gyermekei születése után, 2019-ben tért vissza ismét a munka világába, azóta a könyvtár gyermek-és ifjúsági részlegét vezeti. Kétgyermekes anyukaként és helyi könyvtárosként a gyermekek központi helyet foglalnak el a szívében. Profin elkalauzolja a kicsiket a könyvek varázslatos világában, mindenkinek tud ajánlani egy jó olvasmányt. Emellett igyekszik a legfrissebb, legjobb gyermekirodalmi alkotásokkal gyarapítani a könyvtár állományát a kisgyermekek nagy örömére. Szívesen eljárt az óvodába is felolvasni a gyermekeknek, a mese szeretetére tanítva őket és népszerűsítve a városi könyvtárat.

Adrienn lelkes, gyors, precíz és megbízható kolléga. Szereti és szívesen kezdeményezi a különböző könyvtári gyermekprogramokat, úgy mint faültetés, gyermekcsoportok fogadása könyvtári foglalkozásokon különféle eseményekhez kapcsolódóan, mint például mikulás, farsang. Aktívan részt vesz a nyári gyermektáboroztatások szervezésében, lebonyolításában, kreatív ötletekkel járul hozzá ezek sikeréhez.

Ügyesen tudja alkalmazni, beépíteni a könyvtári munkába a különböző internetes felületeket, eszközöket, főként a fiatalabb korosztály könnyebb, gyors elérésére, megszólítására.

A könyvtár új épületének átadása után fogalmazódott meg a gondolat, hogy az új gyermekkönyvtári helységben jó helye lenne a Baba-mama klubnak. Így az 2019 decemberében megkezdte működését a könyvtár szárnyai alatt. Adrienn azóta is lelkes vezetője a klubnak. Tapasztalt édesanyaként könnyen szót ért a résztvevő anyukákkal, akik szívesen látogatják a programot kisgyermekeikkel együtt. A Covid 19 járvány megrekesztette ezt is, de a nyugalmas időszakokban mindig újraindult, érezhető volt az igény a kontaktra, programokra a kisgyermekes szülők és babák részéről. Sokáig ez volt az egyetlen lehetőség ezen korosztály számára az ismerkedésre, szocializálódásra. A programot 2 hetente rendezi meg. A klub nemcsak kikapcsolódási lehetőséget biztosít, tematikus témákat vesézve hasznos tudással is gazdagodhatnak az édesanyák a gyermek nevelésről, ellátásról. A program sikeres, sok pozitív visszajelzés érkezik az édesanyák részéről.

Adrienn munkája mellett aktív, lelkes szülő, melyet már sokszor bizonyított az évek folyamán: az iskolában a Szülői munkaközösség tagja, az óvodában SZMK elnök. Az ő segítségével és szervezésében valósult meg sikeresen még 2019 októberében az SMA betegséggel küzdő Levente gyógyulásáért szervezett sütivásár a Duna-parton, valamint a 2022 tavaszán rendezett jótékonysági gyümölcs- és süti vásár is a tornacsarnokban, melynek eredményeként a helyi óvodások gyerekkoncerten és élmény dús programokon vehettek részt.

Számos óvodai, iskolai esemény, kezdeményezés aktív résztvevője. A városi rendezvényeken is megtalálhatjuk segítőként, természetesen a gyermekek társaságában.

Adrienn az az ember, aki számára nem létezik lehetetlen feladat. Nyitott, mindig segítőkész. Kiváló megoldó képessége van, teendőit, kitűzött céljait lelkesen, nagy elkötelezettséggel végzi. Bármilyen feladat áll előtte, igyekszik a legjobb módon megoldani azt. Környezettudatos szemlélete példaértékű, gyermekeit és közvetlen környezetét is erre ösztönzi. Bárki fordulhat hozzá, mindig szívesen segít. Már lassan mottójává válik: Rendben, megoldjuk! – és ez tényleg így is lesz.”

Lesnyik Gábor, Dunaföldvár Sportjáért

„Dunaújvárosban született 1975. április 6-án, a család 3. gyermekeként. Szüleivel és két nővérével Dunaföldváron élt, itt járt általános iskolába is. Vagány, eleven gyerek volt, de a sport iránti szeretete már ekkor kialakult: először a kézilabda vonzotta igazán. Gyermekkorában édesapja a solti Kis-Dunán dolgozott, így a nyári szünidő jelentős részét itt töltötte: a természet közelsége pedig meghatározta iskolai pályaválasztását.

Középiskolai tanulmányait Barcson folytatta vadász-vadtenyésztő szakon, mely területen aztán sohasem dolgozott. Itt is inkább a kézilabda határozta meg az életét, játékosként csapatával versenyeken, bajnokságokban vett részt. Hétvégenként hazajárt Dunaföldvárra, és a szakmában élenjáró Kolics János edzéseit látogatta. Tanulmányai befejezése után aktív sporttevékenységének a katonaság vetett véget egy kis időre.

Az egyik futball világbajnokság idején a Hoffmann kávézóban néhány földvári fiatal kedvet kapott egy focicsapat megalapításához. Amatőr csapat alakult, melyet egyre többen kezdtek el támogatni. Első edzőjük Gungl Zsolt volt, majd Rostási Nándor, végül Varga Lajos irányította őket. Az évek múlásával, mikor a DSTE, vagyis a Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesülete megszűnt, a Weiszgáber János vezette megye I. osztályú Dunaföldvár FC vette át a játékosokat, köztük Lesnyik Gábort is.

Időközben megházasodott, családot alapított. Gyermekei példaképként tekintenek édesapjukra, a sport szeretete az ő életükben is meghatározóvá vált: fia focizik, lánya kézilabdázik. A futballt ez idő alatt sem hagyta abba, valamilyen formában mindig az élete része volt. 2008-ban adódott számára a lehetőség, hogy a Holler UNFC-ben dolgozhasson, sportpályafutását edzőként folytatta tovább. Első szakirányú sportiskoláját Debrecenben végezte, a szakmai fejlődés érdekében azóta is folyamatosan képzi magát.

A gyermekek szeretik, hamar megtalálja velük a közös hangot. Szigorú, mégis felnéznek rá, mert van humora, és érzik, hogy tűzbe menne értük. A pályán kívül is figyelemmel kíséri életük minden kis mozzanatát, bármikor jó szívvel fordulhatnak hozzá gondjaikkal mind a gyerekek, mind a szülők: igyekszik a segítségükre lenni, és mindenre megoldást találni.

Fontosnak tartja, hogy minél több helyi és vidéki gyermek kapjon lehetőséget a mozgásra. Tanítványait a sport fontosságára és szeretetére neveli, akárcsak a saját gyermekeivel tette. Kollégái szerint Lesnyik Gábor munkássága meghatározza a fiatalok sportszemléletét, tanítva és építve ezzel a jövő társadalmát. Lelkiismeretes és fáradhatatlan, tele van tervekkel és ambícióval, szakmailag is értékes, korrekt ember. Munkáját nagy elszántsággal végzi, ez látszik az évek során elért eredményekben, valamint a sportpályán végbement infrastrukturális fejlesztéseken is, melyek megvalósításában mindig aktív közreműködőként volt jelen.

Hivatása egyben az élete, az egyesület pedig a második családja, melyben fontos szerepet tölt be. A sikeresség pedig a jó csapatmunkában rejlik, hiszen az edző kollégák, játékosok, a vezetőség és a támogatók nélkül nem működhetnének ilyen eredményesen és hatékonyan. A környező intézményekkel kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a Holler UNFC az évek során a sportélet egyik meghatározó szereplője lett mind létszámban, mind minőségben. Napjainkban mintegy 300 igazolt játékos sportol az egyesület színeiben, és ez a szám folyamatosan gyarapszik.”

Horváth Zsolt polgármester (jobbról) és dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester adta át a Dunaföldvár díszpolgára címet Nagy Gábornak (Fotó: Rónai Gábor)

Nagy Gábor, Dunaföldvár Város Díszpolgára

„Nagy Gábor 1948. november 26-án született Dunaföldváron. Itt járt általános iskolába, majd a Magyar László Gimnáziumban érettségizett. Akkoriban szakmai végzettséget is lehetett itt szerezni, így zöldség-gyümölcs termesztő kertészként vonult be 27 hónapra határőrnek az akkor még szigorúan, kettős kerítéssel és aknazárral őrzött ausztriai határra. Leszerelése után 1971-ben megnősült, majd a Kendergyárnál helyezkedett el, ahol 5 évig művezetőként dolgozott.

1976-ban szakmájába vágó munkahelyet talált a Virágzó Termelő Szövetkezetben. Előbb a kertészetben dolgozott, ahol szakmai végzettségét erősítve 1979-ben zöldségtermesztő és feldolgozó technikusi oklevelet, 1981-ben növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási technikusi végzettséget szerzett Keszthelyen. Később munkakörét kibővítették, ipari főágazat-vezetővé nevezték ki. Hozzá tartozott az üzemi konyha, a húsbolt, a vágóhíd, az építőbrigád, és a lakatosműhely is. A szövetkezetek megszüntetése után 1992-ben rövid ideig munkanélküli volt, majd a Paksi Atomerőműnél helyezkedett el.

A kárpótlás idején 1994-ben visszavásárolta a család régi földterületeit és magángazdálkodó lett. Szerette a földet, értett is hozzá és évekig a zöldség, gyümölcs, szőlőtermesztés és értékesítés mellett szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozott. 2006-ban, nyitott szívműtéte után leszázalékolták, akkor abba kellett hagynia a megterhelő fizikai munkát. Innentől kezdve aktívabban kezdett szőlőtermesztéssel és borkészítéssel foglalkozni.

Felesége, Nagy Gáborné 16 évig volt Dunaföldvár polgármestere, emiatt sokszor hárult rá is többlet feladat. Ő pedig mindig mellette állt, segítette a munkáját. Mivel a protokoll megjelenéseket nem szerette, értelmes feladatot keresve rátalált a közösség számára végzett főzés örömére. A városi nagyrendezvényeken gyakran látták vendégül a résztvevőket. Nagy Gábor mindig szívesen vállalta a szakács szerepét az augusztus 20-i halászléfőző versenyen, a Várjátékokon, a Szüreti fesztiválokon is. A testvérvárosok találkozóin Dunaföldvárt képviselve Weikersheimben halászlét főzött a Markt-Platzon, az olaszországi Ossonában, a magentai városközpontban 1000 főre készített babgulyással és Ihász Zoli kalácsával látta vendégül a Magyar Kultúra Napjára érkező résztvevőket.

Dunaföldváron nagyon sok civil szervezet működik, ezeknek jó részét tagságával, munkájával támogatta, napjainkban is aktív tagja a közösségeknek. Alapító tagja volt az első Kertbarát Klubnak és azóta is folyamatosan számíthatnak rá a különböző rendezvényeken, borversenyek lebonyolításában, kirándulásokon.

Alapító tagja a Szent Rókus Borlovag Rendnek is. Segíti a Nagymester munkáját, építik az országos kapcsolatokat, szervezik a Dunamenti városok borversenyét és részt vállalnak az Adventi vendéglátásban is. Munkájukkal támogatják a már hagyománnyá vált őszi terepfutó verseny lebonyolítását. Aktív tagja a helyi horgász egyesületnek és a vízisportkör egyesületnek is. Szabadidejében szívesen horgászik.

A DUNATÚRA Egyesület pártoló tagja. Tevékenyen részt vett a Mária Zarándokút kialakításában, és a telke melletti útszakasz karbantartásában, segített a Kecskeugrató lépcsősor felújításában. Közreműködött az 1 úton zarándoklat lebonyolításában is. Tapasztalataival, tanácsaival szívesen segít a hozzá forduló fiataloknak, legyen az borkészítés, ültetvény telepítés, gyümölcsfa metszés, vagy egyéb szakmai kérdés.

Büszkeséggel tölti el két fia, azok családjai, és öt unokája. A közösen töltött ünnepeken, ha összejön a család, gyakran készíti el finom receptjei alapján készült kedvenc ételeit, melyet a család minden tagja szívesen fogyaszt.”