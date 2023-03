A 2022-23-as téli útüzemeltetési időszakban Tolna vármegyében három havas és tizenkilenc síkos nap volt. A Magyar Közút szakemberei ezerkétszázötvennégy tonna útszóró sót és kilencvenháromezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a kezelésükben lévő közúthálózatra. A munkálatokat huszonnégy tehergépjárművel és három rakodó géppel látták el.

A tavasz a burkolatjavítási munkák időszaka a Magyar Közútnál (Fotó: MW)

A téli üzemeltetési időszakot követően az egyik első feladatuk, hogy a mobil hófogó rácsokat beszedjék. Ezzel együtt a gépparkjukat is átállítják a tavaszi, nyári munkákra, leszerelik a téli adaptereket, a következő időszakhoz szükséges eszközöket újra hadrendbe állítják, azokat átvizsgálják, szükség esetén javítják. Fontos feladatuk a vegetáció beindulásával az útra belógó ágak visszanyesése, amelyet ezekben a napokban végeznek a szakemberek. Ezzel együtt a melegaszfalt keverő telepek újranyitásával elindul a balesetveszélyes burkolathibák javítása is. Ezeket a napi üzemeltetési munkákat folyamatosan frissítik a www.utinform.hu oldalukon, így érdemes a közlekedőknek még utazás előtt tájékozódniuk ezen a felületen, hogy hol számíthatnak közúti munkavégzésekre, korlátozásokra.

A téli üzem százhuszonöt napos volt, és országosan kilencvennyolc napon végeztek síkosságmentesítést, negyvenkét napon pedig hóeltakarítást. Ismertették, hogy bár az Országos Meteorológiai Szolgálat összesítése alapján 1901 óta a 2022-23-as téli időszak volt a második legenyhébb téli szezon, a hajnali, reggeli fagyok miatt országosan így is több mint negyvennyolcezer tonna sót, több mint 3,6 millió liter kálcium-klorid oldatot és száztizenhét tonna érdesítőanyagot juttattak ki a harmincegyezer kilométernyi országos közúthálózatra.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterületek térségében és vigyázzanak az utakon dolgozó mérnökségi szakemberekre. Sajnálatos módon szerdán egy makói munkatársuk halt meg, mert teherautójukba belerohant egy külföldi kamionos. A kétezres évtől napjainkig már huszonegy közútkezelő szakember veszítette életét munkavégzés közben, döntően a figyelmetlen sofőrök miatt.

Az ilyen tragikus esetek elkerülése érdekében a Magyar Közút nem győzi hangsúlyozni, hogy a gyorsforgalmi- és a közutakon is a kihelyezett ideiglenes előjelzéseket, korlátozásokat minden esetben maximálisan tartsák be a közlekedők, azok nem véletlenül vannak ott és úgy kihelyezve. Amennyiben a táblázásoknak, előjelzéseknek megfelelően vezetnek a munkaterületek térségében az autósok, nemcsak a maguk, hanem az ott dolgozók biztonságáért is sokat tehetnek.