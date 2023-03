A napirend elfogadása után mintegy másfél órán át zárt ajtók mögött tanácskoztak a képviselők, majd az ülés nyílt szakaszában elsőként két intézmény névváltoztatásáról döntöttek.

Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárdon a könyvtár és a múzeum elnevezésében korábban a megyei szó szerepelt, most viszont a Parlament döntése alapján a vármegye elnevezés a helyes. Ezért volt olyan javaslat, hogy legyen az új név Wosinsky Mór Vármegyei Múzeum, egy másik szerint, Tolna Vármegye Wosinsky Mór Múzeuma. Ez, hangzott el, jelölné, hogy a múzeum a megyéé, s egyébként a kórház régi épületén is az a hajdani felirat, hogy Tolna Vármegye Közkórháza. Végül negyedóra vita után úgy döntött a képviselők többsége, hogy a két intézmény hivatalos neve legyen Wosinsky Mór Múzeum, illetve Illyés Gyula Könyvtár.

Ezt követően két kitüntetés átadásának időpontját változtatta meg a testület. A „Szekszárd Év Rendőre” és a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címeket a rendőrnaphoz, illetve Szent Flórián napjához kapcsolódó szekszárdi állománygyűlésen adták át. A jövőben mindkettőre a város napján, augusztus 29-én kerül sor.

Határozott arról is a közgyűlés, hogy a jövőben, miként a közigazgatásban másutt már van, az önkormányzatnál is lesz igazgatási szünet. Így idén nyáron, augusztus 7-11 között, illetve télen december 27-e és 2024. január 5-e között zárva lesz a városháza.

Az önkormányzat minden évben kiír egy pályázatot, amellyel az erre a célra elkülönített 2,5 millió forintból maximum 70 százalékkal támogatják olyan ingatlanoknál a rákötést a közcsatornára, ahol kiépült a gerinchálózat. Ezzel kapcsolatban elhangzott egy javaslat, ha megmarad pénz, abból a gerinchálózatot építsék ki. Bár az jóval több pénzbe kerül, a képviselők megszavazták, hogy később a közgyűlés tárgyalja, hogy a fennmaradó összegből hol tervezzék meg a gerincvezeték bővítését.

Már korábban született testületi döntés arról, hogy a város a megnövekedett energiaköltségek fizetése miatt növelje esetleg ingatlanok eladásával a bevételét. Ezért a hivatal felmérte, milyen ingatlanokat tud esetleg az önkormányzat értékesíteni. A korábbi határozat 500 millió forint értékű ingatlanról szólt, most a közgyűlés a felsoroltak közül – melyek nagy része kisebb területű, de erdő és külterületi épület is van köztük –, három nagyobb értékű ingatlan eladását ellenezte, ezeket esetleg később bérbe adják. A város egyébként nem csak értékesít ingatlanokat, hanem vesz is, így értékesebbé teszi portfolióját.