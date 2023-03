Nem lehet elég korán kezdeni! A kártyázást. Úgyhogy Patkós Attila kulturális szervező meghirdette az első kártyabörzét, a paksi Csengey Dénes Kulturális Központban, gyerekeknek.

‒ Többen, köztük munkatársak, kollégák is jelezték, hogy a gyerekeik körében népszerűek a gyűjtögetős kártyajátékok – vázolja az indulás hátterét. ‒ Ezek stratégiai jellegűek, pakliépítésre alapulnak. Léteznek közöttük olyanok is, amelyeket felnőttek számára találtak ki. Ami nem is baj, mert a szülők is jöhetnek a gyerekekkel, adni-venni, csereberélni.

Így is történt. Az első alkalommal (szerdán) több mint százan érkeztek a rendezvényre. A börze látogatóinak többsége 14 éven aluli fiatal volt, de felnőtt érdeklődő is akadt szép számmal.

Patkós Attila ötletgazda, kulturális szervező (A szerző fotója)

‒ Általában fantasy, science fiction témakörben adják ki ezeket a kártyákat – tájékoztat a szervező ‒, a kisebbek körében pedig a rajzfilmekhez, animációs filmekhez kötődő kártyajátékok a népszerűek. A környéken ilyen klub nincs, mi vagyunk az elsők, viszont nagyobb városokban már léteznek hasonló kezdeményezések, és az interneten is találhatók gyűjtögetős kártyajáték fórumok. Úgy gondoltuk, érdemes teret biztosítani erre, ha van rá igény.

Közösségben lehetnek, kombinatorikai és stratégiai készségüket fejleszthetik a fiatalok.

Patkós Attila alapos, körültekintő szervezőnek tűnik. Némi visszatekintéssel is szolgál. ‒ Az első ilyen kártyajáték a pont harminc évvel ezelőtt, 1993-ban megjelent Magic the Gatgering volt – mondja. ‒ Fantasy témakörű tartalommal, varázslókkal, sárkányokkal, lovagokkal. Ennek népszerűségén felbuzdulva jött a többi stratégiai kártyajáték. Leegyszerűsítve a lényeg: a több száz, esetenként több ezer lapból olyan paklit kell összegyűjteni, amivel le tudjuk győzni a másikat. A börze, a cserebere segítheti ezt a célt. Jól sikerült az első összejövetel, valószínűleg havi rendszerességgel megtartjuk a jövőben.