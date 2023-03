Nem a szavak embere Kabók László, szerényen hallgat még arról is, hogy rá mindig lehet számítani, ha valahová – eseményre, egy helyszín biztosításához, a határra, járőrözéshez, a diákok reggeli iskolakezdéséhez vagy épp várostakarításhoz – kell egy önkéntes.

– Egy szekszárdi cégnél dolgoztam biztonsági őrként, onnan mentem nyugdíjba. Korábban nemzetőrként is szolgáltam, így nem volt idegen számomra, hogy belépjek a helyi polgárőrök közé. Úgy érzem, van még annyi energia bennem, hogy segítsek ott, ahol esetleg szükség lenne rám. Most 67 éves vagyok, a két gyermekem felnőtt, élik a maguk életét, egy lányunokám van, de ő is már 18 éves, idén érettségizik. Nagyon büszke vagyok rá, építészmérnök szeretne lenni. Minden szerdán jön hozzánk, amúgy Várdombon lakik.

Kabók László azt is elmondta, tavaly harminc alkalommal vállalt járőrözést rendőrök mellett. Ilyenkor autóval járják a körzetet, Pörbölyig is elmennek. Figyelik az embereket, az éjszakai közlekedőket, a gyanús jeleket. Nem csak a lakott területeken járőröznek ilyenkor, hanem a határba, pincékhez is kimennek.

Számtalan alkalommal kerestek eltűnt személyt, arra is volt példa, hogy sikerrel jártak. Szereti ezt a munkát, mert hasznosnak érzi, tette hozzá.

Kabók László bátaszéki polgárőr a kitüntetésével (Beküldött fotó)

Farkas András, a Bátaszéki Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, az Év polgárőre elismerést azok kapják, akik régóta, önzetlenül és kimagaslóan szolgálják munkájukkal a körzetet. Idén három bátaszéki polgárőr kapta az országos elismerést. Szefcsik László, aki belépése óta aktívan végezte mind a szolgálatait, mind a mentőszervezet feladatait, és részt vett az oktatásokban, továbbképzésekben is.

Kabók László, aki igazi lokálpatriótaként állt ki a város közrendje mellett, amikor is azon múlt a közterületeken jelen lévő rendőrök itthon tartása, hogy vállalja-e velük valaki – polgárőrként – a szolgálatot. Kabók László tavaly ezt harminc alkalommal megtette. Kamenszki Tamás az egyesület egyik mozgatórugója, a rendezvények oszlopos tagja, mondta róla Farkas András. Tamás sokat tett eddig is azért, hogy a bátaszéki polgárőrség adott helyzetben gyors, biztos döntéseket hozott.