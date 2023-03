A jelen körülmények között egy jól összeállított, megvalósítható kötségvetésről döntöttünk szerdán – tájékoztatta lapunkat Porga Ferenc. A polgármester elmondta, idén több mint 5,77 milliárd forintból gazdálkodhat a város. Ez az összeg 25 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi induló előirányzat. Ez abból adódik, hogy ebben az évben kevesebb pályázati projekt, beruházás várható, így ezek az összegek nem kerülnek bele a költségvetésbe. – Az idei év jól láthatóan nem a beruházások, inkább az előkészítések éve lesz – hangsúlyozta a polgármester általánosságban a költségvetéssel kapcsolatban.

Idén is a legfontosabb a kötelező feladatok ellátása, az önkormányzat intézményeinek, létesítményeinek üzemeltetése, amelyet természetesen az idei költségvetés is biztosít, de arányaiban most magasabb összeget különítettek el a bérekre és a működési kiadásokra, jelezte a városvezető, aki hozzátette, hogy ebben az évben kisebb a saját erős beruházások száma is a korábbi évekhez képest.

Porga Ferenc elmondta, a tavalyi tapasztalatokból kiindulva az idei költségvetés óvatosabb: magasabb energiaárakkal, az inflációs hatásokkal, egyéb költségekkel számolnak, emellett tartalékolniuk is kell a fürdő újranyitása miatt is, amely az indulási időszakban nagyobb terhet ró az önkormányzatra. Megjegyezte, hogy a nyári, teljes nyitás majd a bevételi oldalt is erősíti, de a fürdő fenntartásával kapcsolatosan még számítanak további költségekre.

Szerinte optimizmusra ad okot a helyi iparűzési adóbevételek múlt évi emelkedése, ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy idén is magasabb bevétellel számolnak. Ezt a képet némileg árnyalja, hogy bár a tavalyi 104 millió forintról 174,5 millióra nőtt az egy főre jutó adóerő képesség, ezzel emelkedett a szolidaritási hozzájárulás, amelyet az állam felé kell fizetniük.

A költségvetésben saját erős fejlesztéssel is számolnak: a magánszemélyek kommunális adójából befolyó 27 millió forintos bevételt, amelyet egyébként nem emeltek Tamásiban ebben az évben, mint korábban, ezúttal is út- és járdafelújításra fordítják. Hogy melyik járdák és utcák korszerűsítése folytatódik idén, a márciusi rendkívüli közgyűlésen dőlhet majd el.

A költségvetésbe egyébként húszmilliónyi általános- és harmincmillió forintos céltartalék került idén, amelyet pályázatokhoz, beruházásokhoz kapcsolódóan használnak majd fel. Nem változott a civil szervezetek és sportegyesületek támogatása és a tamásiak idén sem maradnak színes programok nélkül: a művelődési központ büdzséjébe is betervezték a hagyományos városi rendezvényeket, igaz némileg szerényebb költséggel.

A testület döntött egy közbeszerzés megindításáról: Kishenye településrészen ugyanis egy forgalmas külterületi út megújítására nyertek korábban támogatást vidékfejlesztési forrásból. Az eljárás lezárultát követően, még idén megtörténhet az új út építése, tájékoztatott Porga Ferenc.

A testület döntésével kibővítették a parkolási zónát is: a Kossuth téri és a Spar környéki parkolók után április elejétől fizetőssé tették a Garay utcai parkolást is a piac napokon kívüli munkanapokra. A döntést az indokolta, hogy a testület szerint túl zsúfolttá vált a városközpont, amelyet parkolási szempontból is rendezetté kívánnak tenni. A polgármester azt mondta, hogy azt szeretnék, ha a városközponti parkolókat csupán az használja aki hivatalos ügyet intéz vagy bavásárol. Megjegyezte, hogy a szomszédos piac környékén továbbra is ingyenesen parkolhatnak majd.