Alternatívák a mezőgazdasági termelésben; Hagyományok, értékek megőrzése – a vidék fejlesztésének lehetőségei; Élelmiszeripari technológiák bemutatása. Ebben a három témakörben mérték össze tudásukat pénteken a 37. Csapó Dániel Emlékversenyen induló középiskolás diákok. A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium rendezvénye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint jelentős cégek támogatásával valósult meg.

– Az ötletgazdák harmincnyolc évvel ezelőtt az iskola diákjainak szerveztek helyi szakmai versenyt azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsanak a tehetségeknek, a szakma iránt elkötelezett tanulóknak – ismertette az előzményeket Fülöp Mónika igazgató. – Az évek elteltével a lelkes szervezőknek köszönhetően rendezvényünk országos tanulmányi versennyé nőtte ki magát.

A megmérettetés két fordulóban zajlott. Az előkészítés már tavaly elkezdődött. Első lépésben a szervezők húsz-huszonöt gépelt oldal terjedelmű, nyomtatott, valamint elektronikus formában is benyújtott dolgozatokat vártak a jelentkezőktől. Ekkor az ország különböző mezőgazdasági iskoláiból, Szombathelytől Debrecenig ötvenkét munka érkezett be. Ezeket független szakértők bírálták el. A szóbeli fordulón negyvennégy dolgozatot mutattak be a versenyzők.

A megnyitó a könyvtárban zajlott le, itt Fülöp Mónika köszöntötte a résztvevőket. A Csapó Dániel márványtáblájánál tartott megemlékezés után megkezdődött a pályamunkák bemutatása. Valamennyi versenyző tíz perc időtartamban adhatott bemutatást, tehetett szóbeli kiegészítést. A dolgozatokat három, magas fokú szakmai felkészültséggel és tapasztalattal rendelkező bizottság rangsorolta.

A végső összesítést tekintve az Alternatívák a mezőgazdasági termelésben című kategória első helyezését Szabó Nóra Csenge (Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola) szerezte meg. Őt Elekes Dominik (Kisalföldi ASZC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző iskola és Kollégium), valamint Lónai Kata (Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium) követte. A különdíjat Juhász Réka (Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma) vehette át.

A dolgozatokat négy, magas fokú szakmai felkészültséggel és tapasztalattal rendelkező bizottság rangsorolta. (Fotó: M. K.)

A Hagyományok, értékek megőrzése – a vidék fejlesztésének lehetőségei témakörben Batha Bence (Kisalföldi ASZC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző iskola és Kollégium) vitte el a pálmát, megelőzve Rácz Péter (Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma), illetve Milkovics Melinda (Kisalföldi ASZC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző iskola és Kollégium) versenyzőtársait. Különdíjas Czellár Gabriella (Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma) lett.

Az Élelmiszeripari technológiák bemutatása kategóriában Péter Debóra (Déli ASZC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző iskola és Kollégium) állhatott fel a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára. Az ezüstöt Szeifert Dániel (Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma), a bronzot Kun Bíborka (Kisalföldi ASZC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző iskola és Kollégium) vihette haza. Különdíjat kapott a Horog Orsolya, Kalocsa Virág Csenge és Ivanics Judit összeállítású trió (Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola).

– A versenyzők témaválasztása nagyon szerteágazó, igazán izgalmas volt – adott értékelést az igazgató. – Öröm, hogy a tanulók változatos témákban mélyednek el, a tankönyvekből nem megszerezhető ismeretekkel gazdagodnak. Reméljük, hogy így elértük célunkat: minden résztvevő hasznos ismereteket, tapasztalatokat gyűjthetett és messzire vitte iskolánk hírét. Ennek köszönhetően pedig jövőre ismét megrendezhetjük versenyünket.