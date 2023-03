A készültségi szint nyolcvan százalék körüli. Szedres polgármestere, Kovács János mondja ezt az épülő művelődési házról. A kivitelezés jó ütemben, a terveknek megfelelően halad. Maga az épület már áll, a belső munkálatok folynak – vizesblokkok, fűtés-, világításszerelés stb. – végül következhet a bútorozás, a külső térkövezés, a parkosítás és a parkolók kialakítása.

– A régi kultúrháznál nagyobb alapterületű, korszerű létesítményt kap a falu – emeli ki a polgármester –, melyben három üzletet is kialakíttatunk vállalkozók számára. Lesz a művelődési házban színház- és konferenciaterem is, a civil szervezetek belakhatják, megtölthetik élettel, tágas térben működhetnek, és nagyrendezvények lebonyolítására is mód nyílik.

Arra is kitért a településvezető, hogy a kisfaluban persze csínján kell bánni a nagyrendezvényekkel, pláne a mai világban, amikor a fűtési, világítási költség magas, és a lakosságnak kevés a pénze, keveset költhet kultúrára. Egy színházi program, humor- vagy nótaest megrendezésekor az önkormányzatnak is zsebbe kell nyúlni, mert a belépti díjak ára nem nagyon emelhető, fizetni viszont rendesen kell a fellépőknek.

– Egyelőre dolgozói létszámfejlesztést nem tervezünk – közölte Kovács János. – Az önkormányzati épületek takarítása megoldott, és van egy megbízásos szerződéssel foglalkozott munkavállalónk, aki a könyvtárat vezeti, valamint a rendezvényeket szervezi. Ha úgy látjuk, hogy az új épület üzemeltetése során az eddiginél több feladat hárul rá, majd elgondolkodunk a hogyan továbbról.

A közel nyolcszázmilliós beruházást várhatóan a nyár elején adják át.