A városháza dísztermében zajlott tanácskozás jelentős részében beszámolókat hallgattak, valamint fogadtak el a képviselők. Így többek között a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről, a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről, a Völgység Ipari Park Nkft., a Bonycom Nkft., a Bonyhád Városi Mezőgazdasági Kft. 2022. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Bonyhádi Fürdő Beruházó és Szolgáltató Kft. 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját is megszavazták.

Akárcsak a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ és a Bonyhádi Sportcentrum 2022. évi tevékenységéről szóló előterjesztést. Továbbá elfogadták az adóigazgatási feladatok 2022. évi ellátásáról, a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról, illetve az Önkormányzat 2022. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót is.

A beszámolókon túlmenően is több fontos kérdésről határoztak. A bírálóbizottság javaslatát jóváhagyva, Köllő Rolandot választották meg – aki egyedüli pályázóként indult – a Bonyhádi Sportcentrum igazgatói posztjára a következő öt évre. Döntöttek a 2023. évi sport- és civil szervezeti támogatásokról is. Előbbire 30 millió forintot különített el a város, míg a civil keret idén is hatmillió forint.

– Ha hozzávesszük a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesület és az „Együtt 1 Másért” Nappali Intézményt fenntartó Összefogás Közhasznú Alapítványnak külön költségvetési soron nyújtott működési támogatást, akkor 2023-ban 16 millió forinttal segítjük a helyi civil élet szereplőit – fogalmazta meg a napirendnél Filóné Ferencz Ibolya.

Bonyhád polgármestere a sporttámogatások tárgyalásánál hozzátette, a 30 millió forintos keretből 1,8 millió forintot különítettek el tartalékként. Ennek felhasználására azt a javaslatot tette – amelyet később a testület el is fogadott –, hogy a nyári, magyarországi Atlétikai Világbajnoksághoz kapcsolódva olyan eszközöket szerezzen be a Bonyhádi Sportcentrum, amelyek meglétével, és a rendelkezésre álló infrastruktúrával alkalmassá válik Bonyhád a világeseményhez kapcsolódó edzőtáborok, résztvevő csapatok fogadására.

Hangsúlyozta, nem „légből kapott” az ötlet, ugyanis már többkörös tárgyalás előzte meg a javaslatot, mások mellett Gyulai Miklóssal, a Magyar Atlétikai Szövetség elnőkével is egyeztetett, aki biztatóan állt a kérdéshez.