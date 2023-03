Ezzel párhuzamosan megkezdődött a pályaszint felett a négy pilon kivitelezése is. A legelőrehaladottabb állapotban lévő pilon az aktuális vízszinthez képest már mintegy 41 méterre magasodik – tájékoztat a lap, amelyből az is kiderül, hogy még tavasszal újabb látványos folyamat kezdődik meg. Az említett pilonoktól számított kilencedik zömöktől kezdődően már a ferdekábelek teherviselését is bevonják a helyszíni építési technológiába, ekkorra ugyanis már 45 méter hosszú hídág nyúlik majd be, megtámasztás nélkül a projekt kivitelezése folyamán folyamatosan fenntartott nemzetközi hajózási útvonal fölé.

