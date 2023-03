A menetrend a következő: nem kell mást tenni, csak lefeküdni egy nyugodt helyre, és arra kell gondolni, hogy mázsás súlyokat emelünk, vagy éppen megmásszuk a Himaláját, vagy aki még nem járt ott, egy jó nagy hegyet képzeljen maga elé. Amikor felkelünk az ágyról, érezhetjük is – állítja az orvos –, hogy kicombosodtunk, és a háj helyén izmok nőttek a hasunkra.

A tudós orvos azt is hozzáteszi, a módszer lényege, hogy az agyunkat rá tudjuk kényszeríteni arra, hogy erős parancsot küldjön az izmaink közelében lévő idegsejteknek. A hírrel egy időben a módszer ellenzői és támogatói is nyilatkoztak. A támogatók szerint már csak azért is lehet igazság az állításban, mert köztudott, milyen nagy hatással van egymásra a test és az elme. Az ellenzők pedig attól félnek, hogy aki hisz benne, az is előbb-utóbb rájön, átverés az egész, mert minden változásba munkát kell fektetni. Az ember hajlamos arra, hogy a könnyebbik megoldásnak higgyen.

Valóban, milyen jó is volna hanyatt fekve, heverészve arra gondolni erősen, hogy több órát futok egy sportpályán, és ezt követően csak úgy ugrálnak le rólam a fölös kilók. Én még azt sem gondolnám, hogy az amerikai orvos nem mondott igazat, csak attól félek, hogy „átnevelni” az agyunkat nehezebb feladat lenne, mint nekiállni egy kéthetes fogyókúrának.



Az ember hajlamos a könnyebb megoldásban hinni