A képzésen felkészítik a résztvevőket a kistelepüléseken, tanyákon felmerülő teendők elvégzésére, a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra, a szociális szolgáltatások tevékenységére. Mindemellett a gondnokok feladata az is, hogy segítséget nyújtsanak a környezetükben élő rászorulóknak is. Továbbá felkészíti a hallgatókat ez a képzés az emberi kapcsolatok ápolására, a hagyományok erősítésére és a közösségfejlesztésben való szerepvállalásra is.

Fotó: Laufer László

A képzés megnyitóján jelen volt Prof. Dr. Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja, Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Megyeri Tiborné, az M-Stúdium Oktatásszervező Kft. ügyvezetője, valamint Dr. habil Koltai Zoltán, a PTE KPVK oktatási dékánhelyettese.

A kar dékánja beszédében hangsúlyozta, fontos célja a képzésnek, hogy a résztvevők megtanulják azokat a praktikákat, amelyekkel a kistelepülések lakosait maradásra tudják bírni. A gondnokok feladatává válik, hogy hozzájáruljanak a település, a térség megtartó erejének növelésében.

Dr. Szécsi Gábor hozzátette, ennek az együttműködésnek nemcsak a múltját, a jelenét, de a jövőjét is látja. – Lássák meg később a munkájuk során, hogy hogyan találkozik az elmélet és a gyakorlat annak érdekében, hogy megmentsük a jövőnek a kistelepüléseket és a tanyákat – fogalmazott.

Őri László örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak van egy olyan kormánya, amely a vidéket kiemelten támogatja, de kellenek olyan munkatársak, szövetségesek, akik a mindennapokban a legkisebb településen élő állampolgárokkal éreztetik, hogy bizony ők is hozzáférhetnek olyan lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz, amelyek egy nagyobb településen élő számára csak karnyújtásnyira vannak. Ez a képzés ezért is kiemelten fontos.