Nemzetközi segélyszervezetek jelentései alapján készült egy kimutatás. Eszerint 2023 elején, a világon száztíz fegyveres konfliktus zajlott (s zajlik vélhetően ma is), melyek közül negyvenöt a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, harmincöt Afrika egyéb részein, huszonegy Ázsiában, három Európában és hat Latin-Amerika területén. Megy a fegyverbiznisz. Ki akarna békét, amikor végre kisöpörhetők a II. világháború óta felhalmozott raktárkészletek? Régen is így volt, nálunk is így volt: első az üzlet, második a békeharc.

A hatvanas évek végén, amikor Vietnam nagy barátunk volt, és küldtük a segélyt, és nagymamák kötögették az ottani gyerekeknek a meleg holmikat, a péti nitrogénművek mással foglalkozott. Az USA napalmbomba gyártóját látták el alapanyaggal.

Arról is lelhetők fel dokumentumok itt-ott, hogy az 1970-es években nem szerettük Izraelt. Az arabokkal és a palesztinokkal voltunk szolidárisak, és nekik küldtünk fegyvert. Viszont Izraelnek adtunk el többször is vért és vérkészítményeket, hogy a sebesült katonáikat kezelhessék.

Most is adódnak furcsa esetek. Az egyik ilyen, hogy a háború kitörésekor, részben a bolgárok látták el fegyverrel, lőszerrel és üzemanyaggal az ukrán katonákat. Bulgária EU-tagállam, tehát ez elfogadható. Viszont az olajfinomítójuk orosz tulajdonú, ami elég érdekes szituáció.