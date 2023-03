A felmérések alapján hazánkban is minden tizedik embert érint valamilyen szintű vesebetegség, akik közül több mint 6500 ember krónikus veseelégtelenségben szenved. Őket a kétnaponta elvégzett dialíziskezelés tartja életben.

A vesebetegségre a szakemberek gyakran „csendes gyilkosként” hivatkoznak, hiszen a legtöbb esetben sokáig nem okoz panaszt, de mire a beteg orvoshoz kerül, sajnos már visszafordíthatatlan károsodás megy végbe a vesékben. A páros szerv ekkor már nem képes megfelelően ellátni kiválasztó, tisztító és hormontermelő funkcióját, így sok vesebeteg – anélkül, hogy tudott volna állapotáról – egyből dialíziskezelésre szorul.

–A betegek jelentős része már későn jelentkezik vesegondozásra, így esetükben azonnal el kell indítani a dialíziskezelést, amelyre hetente három alkalommal kerül sor. A koronavírussal terhelt elmúlt évek sajnos megnehezítették azt, hogy minden esetben időben megkezdhessük a páciensek vesegondozását, hiszen a járványhelyzet alatt a betegek kevesebbet tudtak orvosi kivizsgálásra járni, így sokan elestek az előzetes gondozás lehetőségétől, és már krónikus állapotban kerültek szakemberhez.

Ezt az arányt az elmúlt időszakban sikerült visszafordítani, hiszen a járványhelyzet enyhülésével a vesegondozás ismét megkezdődhetett már a betegség korábbi stádiumaiban – mondta Dr. Amma Zoltán, az országszerte tizennyolc dialízisközpontot működtető B. Braun Avitum szekszárdi állomásának orvos igazgatója. A nefrológus kiemelte: a korai felismerés és időben megkezdett gondozás azért is fontos, mert sok esetben a vesefunkciók romlása a rizikótényezők kezelésével és csökkentésével még visszafordítható vagy lassítható, így a betegnek nem feltétlenül kell dialízissel együtt élnie.

A krónikus vesebetegség kialakulásának hátterében leggyakrabban olyan népbetegségek állnak, mint a cukorbetegség és a magas vérnyomás. Hazai felmérések szerint előbbiben több mint egymillióan, utóbbiban pedig mintegy három és fél millióan érintettek. A kór kialakulásának kockázatát tovább növelheti a túlsúly, a dohányzás, a nem megfelelő folyadékbevitel, a mozgásszegény életmód és a vénynélküli gyógyszerkészítmények rendszeres használata.

– Az a legfontosabb, hogy figyelmet fordítsunk egészségünk megőrzésére. Az odafigyelés nincs korhoz kötve, már fiatal felnőttként sem spórolhatjuk meg a saját egészségünkért való felelősségvállalást, ugyanis ezáltal jó eséllyel megelőzhetjük a legtöbb krónikus megbetegedést. Tudatossággal a veseelégtelenség esélyét is csökkenthetjük, például ideális testsúllyal számos rizikótényezőt jelentő betegséget elkerülhetünk, amelyek később vesebetegséghez is vezethetnek – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy ő maga is heti többszöri futással tartja fitten magát.

Bár az érintettek száma jelentős, egy egészséges, krónikus betegségektől mentes embernek nem indokolt azonnal vesefunkció-vizsgálatra mennie. Ha azonban egy vagy több kockázati tényező, például cukorbetegség, magasvérnyomás vagy túlsúly áll fenn valakinél, vagy a családjában volt vesebeteg, elengedhetetlen a vesefunkció (GFR) rendszeres ellenőrzése is, hiszen a vesebetegség kialakulásának esélye ezekben az esetekben fokozottan jelen van – emelte ki Dr. Amma Zoltán. A szűrővizsgálatban háziorvosunk egy vér- és vizeletvizsgálatot magában foglaló laborvizsgálat alapján is segítséget tud nyújtani.

Ma már a krónikus vesebetegséggel is hosszú távon teljes életet lehet élni, a megfelelő odafigyeléssel, az orvosi előírások betartásával a beteg sportolhat, utazhat, dolgozhat és társadalmi életet is élhet. Az életben tartó dialíziskezelés minden érintett beteg számára elérhető. Vesepótló kezelésre akkor van szükség, ha a vese kiválasztó funkciója 10-15 százalék alá csökken, mert ilyenkor a vérben felhalmozódott méreganyagok életveszélyes állapotot idézhetnek elő. A B. Braun Avitum országos dialízishálózatában a magyar vesebetegek negyven százalékénak nyújt minőségi művesekezelést, amely a beteg életminőségének megtartása mellett jó alapja lehet egy egészséges donorvese sikeres beültetésének is.