– Nagy volt a várakozás a településen, s most magam is osztozom a helyiek és Szabó Lászlóné polgármester örömében. Vártuk és megkaptuk! Jó hír ez, hiszen a Magyar Falu Program segítségével sikerült mérsékelni egy zsáktelepülés olykor jogos aggodalmát is! - olvasható Süli János országgyűlési képviselő Facebook oldalán.