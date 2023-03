Komoly betegségek okozója 44 perce

Fontos figyelni a pajzsmirigy betegség tüneteire

Bár világszerte, így Magyarországon is egyre több a pajzsmirigybeteg, sokan a tünetek alapján nem is sejtik, hogy érintettek. A betegek többségénél csak akkor derül ki, amikor már komolyabb tüneteket okoz, esetleg más szervek működését is érinti. Ezért is fontos beszélni a pajzsmirigy elváltozásairól és működésbeli zavarairól, valamint a lehetséges tünetekről – vélik a szakemberek.

Gazsó Rita Gazsó Rita

A pajzsmirigy ultrahangos vizsgálata (Fotó: Shutterstock)

A pajzsmirigy a nyak alsó-elülső részén, a gége előtt található, belső elválasztású mirigy, amely jódtartalmú hormonokat termel, amelyek létfontosságúak a szervezet anyagcsere-működésének, energiaforgalmának szabályozásában, így a normálistól eltérő mennyiségű jelenlétük a vérben változatos tünetekkel járó, komoly betegségek okozója is lehet. – A pajzsmirigybetegségek közül kettő fordul elő leginkább, az alul- és a túlműködés. Az alulműködésben nagyon sok ember szenved, leggyakrabban jódhiány okozza, ez akkor fordulhat elő, ha sem a vízből, sem a táplálékból nem jut hozzá a szervezet és így nem tud beépülni a hormonokba – mondta dr. Schranz Róbert. A háziorvostól megtudtuk, a betegség hatására lelassul az anyagcsere, így alapvető tünetei közé tartozik a túlsúly, a túlzott szőrnövekedés, ödémásabbá válik a bőr, golyva vagy más néven strúma alakul ki a nyakon. Mint mondta, a betegség általában célzott laborvizsgálattal derül ki és szerencsére jól kezelhető, de fontos vele foglalkozni, ugyanis kellemetlen tüneteket okozhat, illetve más betegségeken is ronthat, fiatal hölgyeknél pedig gátolhatja a teherbeesést. Ha a laborlelet eltérést jelez, szakorvosi rendelésen mindegyik esetben megvizsgálják a pajzsmirigyet ultrahanggal és izotóptechnikával, hogy nincs-e valami elváltozás, esetleg egy göb. Dr. Schranz Róber jelezte: a pajzsmirigy-alulműködés kezelésére régóta jódbevitelt ajánlanak. Amennyiben nem a jódhiány okozza az alulműködést, akkor pajzsmirigy hormont szükséges pótolni. Mint mondta, előfordulhat hogy autoimmun eredetű a pajzsmirigy betegség, ilyenkor a szervezetben antitestek jelennek meg, amelyek gátolják a pajzsmirigy hormonok termelődését. Ezek sajátossága, hogy hol alul-, hol pedig túlműködést okozhatnak – tájékoztatott. A háziorvos szerint a pajzsmirigy-túlműködés esetén is ki kell deríteni, hogy autoimmun betegség vagy olyan jóindulatú daganat áll-e mögötte, amely a túlműködést okozza. A göböt ultrahanggal, adott esetben CT-vizsgálattal mutatják ki, ha szükséges ezeket radioizotópos technikával roncsolják szét, esetleg műtéti úton távolítják el. Ha nincs túlműködés, hormonellenes gyógyszereket kap a beteg – tájékoztatott az orvos. Sokat eszik, mégis fogy A túlműködés tünetei között jellemző a felgyorsult anyagcsere, amikor hiába eszik valaki sokat, ennek ellenére fogy, a páciens ideges, feszült lehet, de előfordulhat hasmenés is. Dr. Schranz Róber szerint látványos tünet lehet a szemgolyó kidudorodása. A betegség kihat a többi szervre is, így például a szívműködésre, ahol szívritmus zavart okoz. Fiatal korban a csontnövekedésben alakulhat ki zavar a túlműködés miatt. Az orvos kiemelte: a többi betegséghez hasonlóan a pajzsmirigy betegségeket is érdemes korai szakaszban diagnosztizálni és elkezdeni kezelni annak érdekében, hogy a súlyosabb tűnetek ne jelentkezzenek.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!