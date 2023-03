A központ Ifjúság úti épületében rendezett konferencián Borbás László igazgató a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjai, valamint a központ közötti együttműködés fontosságát emelte ki köszöntőjében.

Ruff Anita, a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője, jelzőrendszeri tanácsadó elmondta, hogy az ágazatokon, szakembereken, intézményeken kívül az állampolgárok is a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjának tekinthetők; a tapasztalatok szerint ugyanis nagy számban tesznek bejelentést. Mint elhangzott, a központ és a szolgálat munkatársai a jelzőrendszer tagjaitól a probléma, veszélyeztetettség vagy krízishelyzet észleléséről várnak, elsősorban írásbeli bejelentést.

A konferencián a tanácsadó diagramokon szemléltette az elmúlt évi jelzésekkel kapcsolatos információkat. Eszerint a szociális központ illetékességi területéhez tartozó településekről tavaly összesen 315 jelzés érkezett, legnagyobb számban kiskorúakkal kapcsolatban. A legtöbb jelzést az oktatási intézmények adták, ezek elsősorban magatartásproblémákhoz, igazolatlan hiányzáshoz kapcsolódtak, új problémaként jelentek meg a szülők együttműködési hiányosságai: akik például nem járnak szülői értekezletekre, nem veszik fel a pedagógusnak a telefont.

A tanácskozás részeként szó volt az ukrán menekültekkel folytatott szociális segítő munkáról is. Freiné Fritz Ildikó, a Paks Kistérségi Szociális Központ családsegítő munkatársa arról beszélt, hogy az elmúlt évben több mint kétszáz ukrajnai menekülttel kerültek kapcsolatba. A lakosság bőkezűsége is hozzájárult ahhoz, hogy sok adománnyal tudták őket megsegíteni. A városi múzeum és a képtár munkatársai mellett nyugdíjas pedagógusok is tartottak foglalkozásokat a gyerekeknek. A szolgálat a mai napig kapcsolatban áll a menekült családokkal, a családtagok elhelyezkedésében is segítséget nyújtottak.

A tanácskozást a felmerülő kérdések megvitatásával és kötetlen beszélgetéssel zárták.