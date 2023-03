Na, nem a meghatottságtól, inkább mert bizonyosan könnyesre neveti magát, aki a Zsákbamacska című műsort választja. Az egykor szintén hatalmas nézettséget hozó műsort, a Szerencsekereket öltöztették új köntösbe, és bizony most sem lőttek vele mellé.

Hatalmas poénok, intrika és izgalmas pillanatok várják a vetélkedő nézőit. A televíziós műsor nemcsak nálunk fut nagy sikerrel. Németországban, Franciaországban, Törökországban, és Görögországban is hatalmas a nézettsége. Eredeti címe: Let’s make a deal, ami magyarra fordítva azt jelenti, kössünk alkut, már a játék lényegét is jól mutatja. A műsorvezetők ugyanis üzletet kötnek a játékosokkal, ahol akár milliókat is megnyerhetnek. Háttértudás nem kell hozzá, itt minden a szerencsén múlik.

Nemcsak a jelmezbe bújt játékosok sztorijai szórakoztatják a nézőket, Majka és Joci közös történetei is színesítik a műsort. Kiderült például, hogy pár éve Majka poénja miatt költözött el Joci tatai házából az egész családjával együtt. A jelmezesek között találkozhattunk már arab sejkkel, aki azt hitte, tud szomáliaiul, diszkókirálynővel, pantomimesekkel, de még királylánnyal és apácával is. FEB

Zsákbamacska, Tv2, péntek 19.50

Fotó: MW