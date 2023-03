Javában tart a medvehagymaszezon, a Mecseken nagyon sokan gyűjtik a gyógynövényt. - Fontos tudni, hogy továbbra is az állami erdőben – nem védett területen – csak az egyéni szükségleteinek megfelelő, azaz naponta fejenként 2 kg mennyiségű gomba, gyógynövény – így medvehagyma-levél is – gyűjthető külön engedély nélkül - hangsúlyozza a napokban kiadott közleményében a Mecsekerdő Zrt. Ha valaki ennél nagyobb mennyiséget kíván gyűjteni, azt csak az erdőgazdálkodó engedélyével teheti. A Mecsekerdő Zrt. közleményében azt is megemlíti, hogy a védett természeti területre nem ad ki medvehagyma gyűjtési engedélyt.

A termés mennyiségére vonatkozóan a társaság jelezte, hogy az 2023-ban is a korábbi években megszokottnak látszik. A gyűjtés ellenőrzésével kapcsolatban azt közölték, hogy ez a feladat a szakszemélyzet napi vagyonvédelmi munkájának része. A medvehagymaszezonban gyakrabban megfordulnak a kritikus helyeken, és ha a szabálytalanságot tapasztalnak - amire egyébként az idei évben még nem volt példa - , első alkalommal szóbeli figyelmeztetés a szankció.

A Mecsekerdő Zrt. hozzátette, kisebb szabályszegés esetén először csak figyelmeztetnek, de amennyiben valaki nagyobb mennyiséget, például ládaszám gyűjt engedély nélkül, értesítik a rendőrséget és eljárás alá vonják az illetőt.

Társoldalunk, a bama.hu újságírója megkérdezte azt is, hogy az erdő védelme érdekében mire kell, hogy figyeljenek a gyűjtők. A Mecsekerdő Zrt. válaszában kiemelte, fontos, hogy a medvehagyma két leveléből csak az egyiket szedjük le, hogy a következő évben újra kihajthasson. - Virágzó növényt, medvehagyma-bimbót lehetőleg ne gyűjtsünk. Erdőjáráskor ne térjünk le a kijelölt turistaútról, így megőrizhetjük a védett lágyszárú növényeket és virágokat is - hangsúlyozták.