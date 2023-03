Megrakottan negyvenöt tonnát nyomott az a pótkocsis MAN kamion, amit egykoron, 2009 és 2013 között Kalaznó polgármestere vezetett. Már az önmagában érdekesség, hogy egy település első embere tíz esztendővel ezelőtt egy dübörgő acél monstrumot irányított. A különlegességet tetézi, hogy az említett község vezetője hölgy.

Mayer-Kovács Mónika korábbi párja példáját látva döntötte el, hogy kipróbálja magát ezen a tipikusan férfias pályán és beül a kamion volánja mögé. Férje és számos sofőr kolléga biztatására 2009-ben letette a több fordulós vezetői vizsgát. Talán mondanunk sem kell, hogy keltett némi feltűnést a szigetszentmiklósi vizsgahelyszínen, miután egyetlen hölgyként jelentkezett és teljesítette sikerrel a feladatokat. Valamennyit elsőre!

Élete egyik különleges időszakának tartja az ezt követő, közel négy évet. Az úgynevezett négykezes – váltott vezetésű – járatokon feltárult előtte Európa. A célállomások között egyaránt szerepelt Anglia, Belgium, Hollandia, Franciaország, Görögország és Olaszország. Igaz, ehhez azért meg kellett szelídítenie az utak félezer lóerős, szilaj vasparipáját.

– Az első félév hordozott magában félelmetességet is – emlékezett vissza egykori önmagára. – Gyakran átvillant rajtam, hogy mekkora tömeg tetején ülök és ezt a rakományt úgy kell célba juttatnom, hogy közben hibátlanul érzékeljem a teret. Azaz, hogy például végig megmaradjak az út adott sávjában. Ugyancsak fokozott figyelmet követelt a parkolás, a rámpára való felállás.

Külön témakör egy ekkora kamion esetében a végzetes csúszás veszéllyel járó hó és jég, például fenn a hegyekben, ahol nincs autópálya. Mayer-Kovács Mónika szigorúan betartott minden szabályt, csakis kipihenten ült a kormánykerékhez, és egy pillanatra sem tévesztette szem elől: nemcsak a rakományért és önmagáért kell felelnie, hanem azokért is, akik vele szemben, illetve mögötte jönnek autókkal. Ennek köszönhetően összességében 700 ezer kilométert tett meg úgy – párjával együtt – , hogy még egy koccanást sem okozott.

A szükséges rutin megszerzése után pedig a félelmetesség szorítása erőteljesen csökkent, és helyét egyre inkább a szárnyalás érzése vette át. – Büszke voltam magamra – tette hozzá. – Arra, hogy maradéktalanul elsajátítottam a kamion vezetés tudnivalóit, arra is, hogy megbízhatóan vezettem, és nem tagadom, arra is, hogy nőként helyt álltam a férfiak között.

S vajon ha ma leparkolna egy pótkocsis, megrakott, negyvenöt tonnás, félezer lóerős kamion a kalaznói községháza előtt azzal, hogy egy gyors fuvar erejéig szükség lenne egy sofőrre?

– Azonnal vállalnám! – vágta rá a polgármester. – Már amennyiben település vezetői feladataim mellett jutna rá időm. Ez olyan, mint a kerékpározás, nem lehet elfelejteni.

Felfedező úton járt a szubtrópusi szigeten

A kamion vezetés kemény és sokszor fárasztó munka, de tetemes hozadékot biztosít. A viszonylag jó kereseti lehetőség mellett Mayer-Kovács Mónika különleges élményekkel is gyarapodott. Példa erre a görögországi fuvar a Velence-Patrasz másfél napos tengeri hajóúttal és a mélykék Adriával... Amúgy is szeret világot látni, a természet csodáit felfedezni, ezt példázza 2017-as, új-zélandi expedíciója, amikor is akkori párjával együtt lakóautóval barangolta be a szubtrópusi éghajlatú északi szigetet.

Mindeközben kalaznói otthonát nem adta fel. Négy évvel ezelőtt, 2019-ben a közigazgatásban szerzett másfél évtizedes tapasztalata és faluja iránti kötődése alapján elhatározta, hogy indul a helyi polgármester választáson. Jól döntött, hiszen nyert és azóta azt is bizonyítja: nemcsak egy kamiont, hanem egy községet is képes biztos kézzel vezetni.