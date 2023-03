Március 23-án, csütörtökön a Pécsi Tudományegyetem lesz az első helyszíne egy országjáró programnak, melynek során Írország nagykövetsége bemutatja azt a kiállítási anyagot, mely az ország 50 éves európai uniós tagságának eredményeit mutatja be a hallgatóságnak.

A kiállítást Ronan Gargan Írország budapesti nagykövete nyitja meg a Bölcsészettudományi Karon. Mivel 1973-ban Írország Dániával együtt lépett be az akkori európai gazdasági közösségben, így mindkét ország együtt ünnepel most. Pécsre eljön Dánia magyarországi nagykövete, H.E. Erik Vilstrup Lorenzen is és a két nagykövet együtt tart előadást csütörtök délelőtt, 11 órakor a Bölcsészettudományi Kar épületében, a Varga Damján teremben.