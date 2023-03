A lakcím másik típusa a tartózkodási hely, amelyet ideiglenes lakcímként ismerünk. A tartózkodási hely olyan cím, ahol valaki 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik, anélkül, hogy lakóhelyét véglegesen el akarná hagyni. Tehát tartózkodási helyünk csak akkor lehet, ha van mellette állandó lakóhelyünk is.

A lakcímen kívül létezik még az értesítési cím is, amely nem más, mint olyan, a lakcímen kívüli cím, amelyet valaki kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségként jelentett be. Értesítési cím nemcsak egy lakás címe lehet, hanem például postafiókcím is. Az értesítési cím a hivatalos nyilvántartásban szerepel, de nem jelenik meg a lakcímkártyán.

A lakcímnyilvántartás szabályait tartalmazó törvény szerint a lakcímet, illetve ennek megváltozását a ki- vagy beköltözéstől számított három munkanapon belül kötelező bejelenteni. A bejelentés nem csupán egy lehetőség, hanem kötelezettség is. A bejelentés elmulasztásához a jogszabály nem köt bírságot, sem más hátrányos következményt. Azonban érdemes szem előtt tartani, hogy a valótlan vagy félrevezető lakcímbejelentés közok­irat-hamisítást is megvalósíthat.

A lakcímünk megfelelő bejelentése azért is fontos, mert ez az a cím, ahol a hivatalos szervek, hatóságok kapcsolatot tudnak tartani velünk. Ha a lakcímváltozást a hivatalos nyilvántartásba nem jelentjük be, és a hatóságok máshonnan sem szereznek tudomást az új címünkről, akkor a korábbi, már nem élő címünkre küldött hivatalos levelek is kézbesítettnek minősülhetnek. Ha a korábbi címről a posta „nem kereste” jelzéssel küldi vissza a hivatalos levelet a feladónak, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha átvettük volna. A változást külön is be kell jelenteni azoknak a szolgáltatóknak, akikkel szerződésben állunk.

Dr. Unger Zsolt

ügyvéd