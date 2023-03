A keddi nap egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó híre volt az előző este elveszett hatéves, tolna-mözsi kisfiú utáni kutatás és az örömhír, amely szerint csaknem egy nappal az eltűnése után két paksi önkéntes megtalálta Gergőt az otthonukhoz közeli szántóföldön. Ahogy korábbi híradásunkban is írtuk, a terrorelhárító csapattal érkezett orvos a helyszínen felmérte Gergő állapotát és szakszerűen betakarták egy hőtartó fóliába, majd mentőautóval a szekszárdi kórházba szállították megfigyelésre.

Fotó: Facebook

Gergő a körülményekhez képest jól van, de egyelőre még megfigyelés alatt tartják, a szülők felváltva tartózkodnak vele. Fizikálisan jó állapotban van, de még fáradt, pihen, mesét néz, gyerekdalokat hallgat és mint az autisták körében nem ritka, angolul számolgat – tudtuk meg az édesanyjától, Nyári Gábornétól. Anikó azt mondja, mindenkinek hálásan köszönik a segítséget aki bármit tett Gergőért: aki ott volt, részt vett a keresésben, de annak is, aki csak gondolt rá vagy imádkozott érte.

Kérdésünkre, hogy hogy telt az eltűnéstől Gergő előkerüléséig tartó csaknem egy nap, azt mondta, fájdalmasan, önmarcangolással, ahogy fogalmazott, saját magukat hibáztatták a történtekért. A családfő, Gábor, a nagyobbik lány és a nagyobbik fiú a férj helyben élő teljes családja részt vett a keresésben, miként Anikó öccse is, míg az anyuka a kisebbekkel otthon izgulta végig a végtelennek tűnő órákat. Bevallotta, ahogy teltek az órák, a legrosszabb is megfordult a fejében, de egy percre sem adta fel a reményt, hogy épen viszontlássa a kisfiát. Szerencsére a keresőcsapatból senki sem adta fel, nem is lettek volna ennyien, ha feladják. – Sokszor még ők erősítettek meg azt hangsúlyozva, hogy Gergő előkerül és nem lesz baja – fogalmazott.