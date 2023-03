Kisebb-nagyobb rivalizálások után végül az idősebb Tarr János által épített legkorszerűbb rendszer terjedt el. Ezen indult a városi televízió kezdetének számító első helyi képújság, mely a kórház számítógépes központjából, egy Commodore számítógépről küldte a szekszárdi tévénézőknek a híreket.

A rendszerváltást követően, az erős piaci verseny ellenére a kábelrendszer dinamikusan nőtt tovább, kilépett Szekszárdról, először a környező településeken, majd Dombóváron is a Tarr Kft. hálózatán jutott el a jel az otthonokba. Idősebb Tarr János tragikus balesetét követően friss diplomás fia vette át a cég vezetését, s töretlenül fejleszti azóta is a legnagyobb, 100%-ban magyar tulajdonú hírközlő vállalatát, amely ma már nyolc vármegyében van jelen szolgáltatásaival.

Másfél évig tartó tervezés és előkészítés után a Tarr Kft. nekilátott bő három évtizedes történetének egyik legnagyobb volumenű munkájának. Korszerűsítik, kicserélik és bővítik Szekszárdon a televízió és internet jeleit is vivő kábelhálózatát. A korábbiak helyett több mint száz kilométernyi, sokkal nagyobb kapacitású, a gerinchálózatokon 288 szálas optikai kábel került, kerül a föld alá, mely a város külső részeire is elér, ezáltal gyorsabb, biztonságosabb lesz a digitális jeleket továbbító rendszer.

Az előkészületekről Tarr János úgy nyilatkozott, hogy a nyomvonalak megtervezése során egyeztetni, engedélyeztetni kellett a hivatalokkal, a többi közmű, a víz, gáz, telefon, villany, s egyéb hálózatok, vezetékek gazdáival. Emellett azt is ki kellett dolgozni, hogy a kábelhálózat – figyelembe véve a következő évtizedek során növekvő igényeket is – tartósan, mindenhova megfelelő erősségű, minőségű jeleket vigyen.

Az utcákban a munka 2021-ben kezdődött, tavaly ősszel pedig a város központi részén, a Béri Balogh és Szentgyörgyi Albert utca kereszteződésétől a Rákóczi és dr. Szakály Ferenc utca sarkáig, néhol a járdát felbontva, másutt a járda és az úttest közötti sávban, az útkereszteződésekben, a zebrák alatt pedig irányított fúrással, a burkolat megbontása nélkül vezették át a kábelt.

A gerinchálózat múlt ősszel elkészült. Tavasszal, ahogy az idő engedi, folytatják az utolsó munkafázist. Jelenleg a városban az előfizetők 60 százaléka már az új hálózatról kapja a jelet, de terveik szerint 2023. májusra európai mércével is a legkorszerűbb rendszerről látják el minden ügyfelüket.

Ezek a fejlesztések mind a nyolc vármegyében megvalósulnak, így a több mint 400 településén működő teljes Tarr hálózatot is érintik a közeljövőben.

Jelenleg a szekszárdihoz hasonló fiber-to-the-home fejlesztés, a lakásokig érő optikai szálból álló hálózat kiépítése folyik kilenc nagyobb város lakótelepein is. Rövidesen az országban egyedülállóan elmondhatják, hogy szolgáltatási területük 100%-án tudnak gigabites internetet szolgáltatni az arra előfizetők számára.

A korszerűsítés, amellett, hogy növeli a biztonságot, energiamegtakarítást is eredményez. Korábban Szekszárdon több mint száz helyen működtek árammal ellátott erősítők, májustól ezek száma drasztikusan csökken, mindössze négy ilyen marad. A Zalától Bács-Kiskunig, a déli országhatártól Fejérig érő Tarr rendszer hétezer berendezése korábban sok megawatt villamosenergiát fogyasztott, ez a korszerűsítéssel negyedére csökken.

Az elképesztő tempóban gyorsuló műszaki fejlődés lehetővé teszi, s ugyanakkor meg is követeli az újabb és újabb megoldásokat. Ennek jegyében a klasszikusnak mondható tevékenységük, a tévéműsorok továbbítása mellett seregnyi új szolgáltatással is foglalkoznak. Ilyen a faltól falig wifi, amely a nagyobb családi házakban is mindenütt biztosítja a vezetékmentes jeltovábbítást például az internetezéshez, vagy az okosotthonok különféle készülékeihez.

Nem tartozik ugyan a kötelező feladatok közé, de a Tarr Kft. kínálatában közel tíz éve elérhető a mobiltelefon-szolgáltatás is, s így komplex hírközlő szolgáltatást nyújtanak. Ügyfeleik egy helyről vehetik igénybe az internet-, a mobiltelefon-, a televízió- és vezetékestelefon-szolgáltatásukat, sőt többféle televíziót, mobilkészüléket is megvásárolhatnak az ügyfelek kiemelt kedvezménnyel.

A szolgáltatási palettához kapcsolódó kedvezmények, mint például az e-számla nemcsak a környezettudatosság miatt jelentős, de általa havidíjban is mérhető engedményt kaphatnak az előfizetők. Egyre népszerűbb a TARR MobilTV multiscreen szolgáltatás is, ami lehetővé teszi, hogy az előfizető nem csak az otthoni tévéjén nézheti a tévéműsorokat, hanem akár útközben is, bárhol, bármikor.

Több éve formálódik az a misszió, ami mára mottójukká vált: