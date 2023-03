Praktikák 13 perce

Akárkivel is beszélget az ember, szinte biztos, hogy néhány mondat után az áremelkedés lesz a téma. A naponta egyre drágább élelmiszerek és az előttünk álló húsvéti ünnep, amikor legalább egy kis sonkát, tojást vásárolnak még az egyedül élők is. Úgy tűnik, még azoknak is meg kell tanulniuk spórolni, akik eddig erre nem sok energiát fordítottak, mert nem voltak rákényszerítve.

Megtakarítani az akciós termékkel és a kuponokkal is lehet (Fotó: Makovics Kornél)

Az ember nem szívesen panaszkodik és beszél arról, hogy mennyi mindenről kellett lemondania az elmúlt évben, ami addig természetes volt számára. Például kevesebb gyümölcsöt, édességet, húst, felvágottat vesz, a cukrászdai sütemény mára kuriózum lett az asztalon. Mindez azért is mellbevágó, mert nem ehhez volt szokva a legtöbb család. Volt, aki azt mondta, a gyerekeknek a csokinyuszikat, kisebb ajándékokat darabonként veszi meg, mert így nem tűnik nagy kiadásnak. Felnőtt egy nemzedék, amely hírből sem ismeri azt a kínzó érzést, amit úgy hívnak, hogy éhség, és nem ismeri a nélkülözést sem, mondta nemrégiben egy idős hölgy, aki a háború éveiről, majd az azt követő időszakról beszélt. Igaza volt. Gyerekkoromban még mosolyogtam a nagymamámon, amiért az utolsó, kiürült cukroszacskót is eltette, mondván, hátha jó lesz még valamire. Később értettem csak meg, hogy a háborúkat és ínséges időket jócskán megélt nemzedék számára miért is volt olyan nagyon fontos a spórolás. Ők inkább zoknit stoppoltak, foltot varrtak az elszakadt ruhára, mint újat vettek, továbbá a kert összes zöldségét és gyümölcsét befőzték, savanyították, aszalták télire. Érdemes tanulnunk a régi öregektől, mert havonta több ezer forint maradhat a pénztárcánkban, ha jól sáfárkodunk. Praktikus előre összeírni, hogy az adott napon mit vásárolunk, illetve hét elején megtervezni a heti menüt. Jó tudni, hogy a piacon olcsóbbak az alapanyagok, oda menjünk először. És a turkálóból sem szégyen egy-egy ruhát megvásárolni. Főzésnél ügyeljünk arra, hogy a megfelelő edényt a megfelelő méretű égőrózsa felett melegítsük. Sütés után hagyjuk nyitva a sütő ajtaját, hogy a kiszálló meleg rá tudjon segíteni a fűtésre. Mosás közben az energia legnagyobb része a mosóvíz felmelegítésére megy el, ezért amikor csak lehet, használjunk kímélőbb, alacsonyabb hőfokot. Érdemes tehát a szennyezettebb ruhát ismét előre beáztatni. Ha csak vizet melegítünk, például teának, akkor érdemesebb a villanytűzhely helyett a mikrót használni, ez utóbbi kevesebbet fogyaszt. Mindig húzzuk ki a konnektorból azokat a gépeket, amiket épp nem használunk. Ilyen például a telefonfeltöltő, a televízió és más kütyük. Még akkor is fogyasztják az áramot, ha nem látjuk annak jelét. Egyik olvasónk azt tanácsolta, hogy a legegyszerűbb, amivel sokat tudunk spórolni, ha kapcsolós elosztókat veszünk, és mikor nem használjuk, ezeket egyszerűen lekapcsoljuk, így semmi nem kap áramot. Egyéves intervallum alatt egy átlag háztartásban ez állítólag egyhavi villanyszámlának felel meg. Ha odakint süt a nap, húzzuk szét a függönyöket, hogy a meleg beáramolhasson a lakásba. Időben kezdjük el gyermekeinket az energiatakarékos életmódra szoktatni. Ebben sokat segíthetnek olyan számítógépes játékok, melyek célja a környezet megóvása. Amit mi készítünk, jobb és olcsóbb – Én már nem vásárolok kész száraztésztát, inkább elkészítem. Elhűltem amikor megláttam a boltban, hogy 250 grammért közel 800 forintot kellene fizetni – mondta Frank Ferencné, Erzsike bátaszéki olvasónk. – Azóta gyúrom a tésztát, ha van időm, egyszerre többfélét, így metéltet, kockatésztát és csipetkét is. Hasonlóan magam készítem a zsemlemorzsát. Mindig marad valamennyi kenyér, amit megszárítok, majd húsdarálóval ledarálom. Darált mákot sem veszek soha, az egész mák olcsóbb, és annyit darálok belőle, amennyire éppen szükségem van. Újból megtanultam tortát készíteni, évekig nem volt rá szükség, inkább vettük a süteményt. Ezt ma már nem engedhetem meg magamnak, édesszájú a családom, így sokba kerülne a cukrászdai áru. A sonkát még nem vettem meg, de már nézegetem hol olcsóbb, de mégis jó minőségű.



