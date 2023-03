Brazíliában gyártják az arany tűt, rézből. Müller Zsanett 25 éven át kereste, hogyan juthatna hozzá, mígnem hét esztendővel ezelőtt egy internetes ismeretségnek köszönhetően kapott egyet. Ma már vannak tartaléktűi is. Szőnyegeket, faliszőnyegeket varr velük a simontornyai kézműves. A mágikus tű megfelelő mennyiségben adagolja a fonalat minden öltéshez. Így egyformák lesznek a hurkok, vagyis egyenletes vastagságú szőnyeg készülhet.

– Először egy kínai műanyag tűt találtam a neten – meséli –, meg is rendeltem, aztán bukkantam rá a brazil gyártóra. És a forgalmazóra, aki Lucimauro Calvacante, a jelenlegi párom. Bár még személyesen nem találkoztunk, nagy a szerelem. Az agulha magica (mágikus tű) tehát megérkezett 10.200 kilométerről. Jó helyre került. Müller Zsanett ugyanis nemcsak megszerzi, hanem tovább is adja a tudást.

Müller Zsanett többnyire mesefigurás szőnyegeket készít mágikus tűjével. (A szerző fotója)

Tart szakköröket, működtet Face­book-csoportot, felrak oktatóvideókat. Többnyire mesefigurás szőnyegeket készít, és persze mondani se kell, hogy nem ebből él meg. Itt és ma ez lehetetlen vállalkozás volna. Egy székesfehérvári üzemben dolgozik.

– Főleg a fiatalokat, a gyerekeket próbálom elérni – mondja –, jó volna, ha nem mindig csak a számítógép előtt ülnének. A kézműves hagyományok továbbvitele is fontos lenne. Megszólítom őket egy mesekönyvben is, A mágikus tű legendájában. Ennek az illusztrációit is én készítettem. Jár hozzá egy erszény is, két tűvel és varázsgombolyagokkal. Talán egyszer majd sikerül nagyobb példányszámban kiadni. Egyelőre csak barátoknak készült pár darab.

Mesekönyv is készült, A mágikus tű legendája címmel. (A szerző fotója)

Azon is dolgozik Müller Zsanett, hogy a mágikus tű Magyarországon is beszerezhető legyen. Egy nyíregyházi vállalkozó már foglalkozik a réztű-készítő gép legyártásával. Reméli, hogy ha a sorozatgyártás megoldódik, nőni fog a szőnyegkészítők száma. Kedv­csinálóként már egy kiállításon is bemutatta a munkáit Simontornyán 2022-ben.

Lufihajtogató bohócként is közreműködik Müller Zsanett 1980-ban született Bonyhádon. Varrónői végzettséget a szekszárdi Kolping-iskolában szerzett. Élt Bátaapátiban, Alsópélen és Sárszentlőrincen. Négy éve költözött Simontornyára. Egy fia van. Székesfehérváron dolgozik egy autóalkatrészeket gyártó üzemben. Szabadidejében szőnyegeket, faliszőnyegeket készít. Oktatja is ezt a mesterséget szakkörökben és netes portálokon. Szívesen foglalkozik gyerekekkel. Szeret szórakoztatva tanítani. Közösségi rendezvényeken, a környező településeken lufihajtogató bohócként is közreműködik.





A képeket levélben küldte Gábor

Párjával mindketten nehéz élethelyzetből másztak ki a másik segítségével