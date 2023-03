A simontornyai, hetvenéves Pálinkás József egy éven át volt a Simontornya–Uzd–Sárszentlőrinc–Pálfa útvonalon az iskolabusz sofőrje. A tanulókat a sárszentlőrinci iskola előtt, néhány esetben a szülők kérésére a buszmegállókban vette fel, és elvitte őket a pálfai felsős és alsós iskolákba. Minden nap körülbelül kilencvenkét kilométert tett meg. Reggel fél nyolcig be kellett érnie a diákokkal a pálfai oktatási intézményekbe, délután negyed négytől pedig Simontornyáról vitte a gimisiket Pálfára, ők odavalósiak. Pálfáról délután vitte haza a kisdiákokat, fél és háromnegyed négy között indultak útnak.

Március elsejei hatállyal mondott fel, mert a tanulók biztonsága volt számára a legfontosabb.

– Az összes szülőnek elmondtam, közös érdekünk, hogy a gyermekeik biztonságban érjenek az iskolába, majd haza. Ezért kértem, hogy minden gyerek használja a biztonsági övet a buszon. Az oktatási intézménytől kértem felügyelőt a járatra. Kísérő híján az eleven gyerekek gyakran eleve nem kötötték be magukat, vagy kikötötték – mondta Pálinkás József, volt iskolai buszsofőr, hozzátéve: a korára is hivatkozott, arra, hogy nehezen bír a tanulókkal. Hetvenévesen a buszvezetésre szeretett volna koncentrálni. Félt attól, nehogy baleset legyen a vége, vagy ő maga rosszul legyen a buszon.

Elmondta, a felmondása után sem volt lehetősége megértetni az ügy súlyosságát.

– A szülőkkel jó viszonyban vagyok a mai napig, sajnálom, hogy így alakult ez az egész, de úgy éreztem, hogy felelősséggel kell eljárnom – mondta.

Lapunk több szülőtől kapott e-maileket, amelyekben leírták: ők és a gyerekek is nagyon szerették Pálinkás Józsefet, örültek volna, ha tovább marad. Segítőkésznek, tisztelettudónak, példátlanul jószívű embernek nevezték, és arról is beszámoltak, hogy többször látták könnyes szemmel a szófogadatlan gyerekek miatt. Az e-mailekben az is szerepel, hogy szeretnék, ha visszatérne közéjük.

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium március másodikán szervezett megbeszélést tartott, mert a tolnanémedi diákok iskolabusz nélkül maradtak.

A tolnanémedi tanulókat a Tamási Tankerületi Központ által fenntartott, a simontornyai iskola által működtetett két iskolabuszból az egyik szállította. A Simontornya–Pálfa járat buszsofőrjeként mondott fel Pálinkás József buszsofőr. Az eset miatt a tolnanémedi iskolabusz sofőrjét irányították át a pálfai járatra.

Mint azt korábban megírtuk, a simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium sajnálattal értesítette a tolnanémedi szülőket, hogy nem tudják tovább biztosítani a Tolnanémediről Simontornyára bejáró tanulók utaztatását iskolabusszal, sofőr hiány miatt. Vígh László, Tolnanémedi polgármestere a március 2-án megtartott találkozó után nyilatkozott portálunknak.