A beruházás keretében új padlóburkolatot kapott az intézmény, a korábbi linóleumot, egy új hidegburkolat váltotta fel. Emellett megújultak a mosdók, a teljes elektromos hálózat, emellett az izzókat is LED-esekre cserélték.

Fotó: Molnár Gyula

– A Paks településrészein lakók már megszokhatták, hogy az önkormányzat komoly figyelmet fordít az ott élők komfortérzetének növelésére. A mostani beruházás azonban amellett, hogy a komfortérzetet javítja, energiatakarékos is – hangsúlyozta Szabó Péter az épület műszaki átadásán. Paks polgármestere elmondta, a közösségi ház nagyon fontos szerepet játszik Biritón, sokan járnak ide a helyiek közül, kicsik és nagyobbak is, és bár a paksi településrészi közösségi házak közül jelenleg ez van a legjobb állapotban, amint lehetőségük lesz pályázati pénzekből szeretnék tovább fejleszteni, miként teszik ezt most a gyapai közösségi házzal is.