Bátaszéken az 56-os főút egybeesik a város főutcájával, ráadásul itt van a legtöbb üzlet, falatozó, pénzintézet és az általános iskola is. Nagy tehát a forgalom, ki bevásárolni, ki ügyet intézni jár erre, de a legtöbben az iskolába járó gyermekük miatt próbálnak meg parkolóhelyet találni maguknak. Bátaszéken a reggeli és a délutáni órákban a legkritikusabb a helyzet. Március elsején helyszíni szemlére hívta a rendőrség és a közút kezelőit dr. Bozsolik Róbert polgármester.

Kakasdon a 6-os főút nagy forgalma okoz gondot. (Fotó: Makovics K.)

A helyszínen szemrevételezték a forgalmat és azt, hogy vannak időszakok, amikor szinte lehetetlen parkolni a Budai utcában. A rendőrségi őrsparancsnok szerint az a baj, hogy a szülők, amikor hozzák-viszik a gyermekeiket az iskolából, a legközelebb akarnak megállni az intézményhez. Szemléletváltásra lenne szükség, egyrészt ne jöjjön autóval az, aki nem nagy távolságról érkezik, használják a szülők, a gyerekek a zebrát, ne ott szaladjanak át az úton, ahol éppen megálltak az autójukkal.

– Természetesen forgalomtechnikai megoldásokon is gondolkodunk – mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester. Például útburkolati jelekkel vagy táblákkal lehetne felhívni az autósok figyelmét arra, hogy ők is jobban vigyázzanak.

Kakasdon a 6-os főút nagy forgalma okoz gondot. A januári baleset után a polgármester, Schellné Simcsik Orsolya azt mondta, a főút kettészeli Kakasdot, a zebra pedig a település legforgalmasabb részén, a központban található. Ez egyrészt előny, másrészt veszélyforrás is a helyieknek, mivel az út mentén nagy a gyalogos forgalom. Jelenleg egy fényjelzős rendszerrel támogatott zebra működik, de mint tapasztalható volt januárban is, ez sajnos nem elég. Többször indult kezdeményezés a jelzőrendszeres biztosításra, ami eddig nem járt eredménnyel, azonban nagyon indokolt lenne, tette hozzá.

Várdombon utoljára 14 éve volt súlyosabb közlekedési baleset, annak ellenére, hogy az 56-os, nagyon forgalmas út szeli át a falut – tájékoztatott Simon Csaba polgármester. Ennek oka a vakszerencsén kívül talán az is, hogy egyenes, átlátható ez a szakasz, és a helyiek is megszokták a nagy forgalmat. Figyelmesek, óvatosak, tette hozzá a polgármester. Egy zebrájuk van a település közepén, egy bukkanó után, ami nagyobb odafigyelést követel mind az autósoktól, mind a gyalogosoktól. Szerencsére az elmúlt években itt sem történt baj.

A forgalom miatt repedeznek a házak falai

Pörbölyön az 55-ös főút halad át a településen, ami nagy forgalmat generál, hiszen a személyautók mellett nagyon sok a kamion, melyek Romániából, és a Dél-Alföldről szállítják az árut, mondta Sipos Lajos polgármester. Nem csak a gyalogosan közlekedőknek okoznak gondot, hanem a főútra nyíló családi házaknak is. Közülük többnek a fala is megrepedt emiatt. Egy zebrát lámpával meg is erősítettek, mondta a polgármester, de a megoldás az lenne, ha végre megépülhetne az elkerülő út, ami már évtizedek óta téma ezen a környéken. Sipos Lajos elmondta, éppen most írta alá az elkerülő út tervezetét. Legalább két-három hónap mire ezt átnézik és értékelik az illetékesek. Ha elfogadják, akkor az új út a vasút nyomvonalával párhuzamosan épülhetne meg állami támogatással. Az ügy érdekében több országgyűlési képviselővel és államtitkárral is beszéltek már.