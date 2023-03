35 ÉVE a megyeszékhelyen, a szövetkezeti néptáncosok területi döntőjén a szekszárdi Bartina Néptáncegyüttes is bemutatta minősítő műsorát. „A felnőtt- és az utánpótlás csoport is egyaránt frenetikus sikert aratott – s ez nemcsak a közönség tapsából, hanem a zsűri véleményéből és az Arany I. minősítésből is kiderül. Ez a rang annyit tesz, hogy amatőrként elérték a csúcsot, ezután már a profizmus következik.”

35 ÉVE „halálos közlekedési baleset történt a 6-os úton, a bonyhád-bátaszéki útkereszteződésben, ahol egy Trabant gépkocsi egy sört szállító tankautó elé hajtott. A Trabantban utazók mind a négyen a helyszínen életüket vesztették.” Mint azt a rendőrség közölte, elhunyt egy nagykőrösi, egy dunaszentgyörgyi, egy györkönyi és egy dunaszentbenedeki lakos.

35 ÉVE „az országos hírű profi bűnözőt, Kosztor Sándorné 62 éves budapesti lakost, gúnynevén »repülős Gizit« Tolnán akció közben tetten érték. A besurranó tolvaj a Bajcsy-Zsilinszky út 6. számú háznál nyitott ajtóra lelt és gyakorlott kézzel nyomban kiemelt a szekrényből egy vaskazettát, benne 29 ezer forinttal, valamint magával vitt több aranyékszert is. Az ajtókolomp azonban jelezte a tolvaj távozását, amire a lakás hátsó részében tartózkodó tulajdonos felfigyelt. A járókelők útbaigazították a háziakat, akik a gimnázium vécéjében találtak rá »repülős Gizire«.”