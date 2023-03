A Tolnai Vállalkozók Ipartestületének taglétszáma egyre csökken, az átlagéletkor egyre nő. Míg a szervezet a rendszerváltás előtt még több mint háromszáz tagot számlált, ma már csak húszan vannak. Ennek alapvető oka, hogy az ipartestületi tagság már nem kötelező, a kamarai viszont igen. Az ipartestület emellett egyre kevesebb szolgáltatást tud nyújtani: a képzéseket, tanfolyamokat, a könyvelést ma már jellemzően erre a célra specializálódott vállalkozások végzik.

Fenti okok miatt a tolnai ipartestület bevételei az utóbbi időben nagyon lecsökkentek. Tavaly év végén a szervezet irodájának is helyet adó társasházban fűtéskorszerűsítést kellett végezni, az ipartestületi irodában kazánt cseréltek, ami lényegében az utolsó forintokat is elvitte. Ez a helyzet pedig azzal fenyegetett, hogy a tolnai ipartestületnek be kell fejeznie működését.

Mint azt Pentz Gábor, a szervezet elnöke elmondta: a problémák ellenére az ipartestületre még mindig van igény a helyi vállalkozók részéről, ezért nem szerették volna feladni a működést. Felmerült, hogy az országos szervezet, az IPOSZ vállalja át az iroda fenntartását, erre azonban nem került sor. Egy lehetőség maradt: eladni az irodát, és a bevételből tovább finanszírozni a működést.

Mivel más vevő nem jelentkezett, az irodát az ipartestület elnöke fogja megvásárolni, aki ez év eleje óta már saját pénzéből finanszírozta a szervezet működését.

A tagság áldását adta erre a megoldásra, aminek törvényes akadálya sincs. Az adásvétel lebonyolítása után az ipartestület visszabérli az irodát. A vételárból befolyt pénz lehetővé teszi, hogy az eddig a szűkös források miatt elhalasztott kiadásokat is pótolják. Így például lesz lehetőség egy új számítógép vásárlására, vagy az elmaradt jubileumi jutalmak rendezésére. Összességében a tolnai ipartestület működése pénzügyi szempontból még jó néhány évig biztosított.