Az előző évben a kiállítók között helyi tehetségek, Nagymányokról elszármazott művészek és fotósok is helyet kaptak, azonban a művelődési központban – kapacitásuknak megfelelően – igyekeznek lehetőséget adni más településeken élő alkotóknak is. Így valósult meg a legutóbbi tárlatuk is, melynek kapcsán a múlt év nyarán nyáron kapott az intézmény egy bemutatkozó levelet a Tapolcai Városi Képzőművész Kör vezetőjétől.

– Tavaly indítottuk útjára a „Töltsük meg kiállítótermünket” című felhívásunkat, amelynek köszönhetően hónapról hónapra színvonalas kiállításokat tudtunk rendezni – emelte ki a közművelődési központ igazgatója, Huckerné Linde Judit. – Bár az energiacsökkentő intézkedések miatt a korábbi galériaterem átmeneti lezárására kényszerültünk, ez sem jelentett akadályt a programok megvalósításában, ugyanis engedélyt kaptunk arra, hogy folytassuk a munkát a művelődési ház emeleti nagytermében. Ez a tér letisztult, modern színeivel némi átalakítás után meglepően pozitív eredményt hozott mindenki számára.

Az igazgató kiemelte, bár bőven van jelentkezőjük és tervük a jövőre nézve mindig hoz új fordulatot a munkájuk.

– A helyi Glück Auf Nagymányoki Jó Szerencsét Egyesület kórusvezetője keresett meg azzal az ötlettel, hogy az egyesületi tagok között sokan foglalkoznak otthon valamilyen kreatív tevékenységgel, és szívesen mutatnák be ezeket a nagyérdeműnek is. Így jelenleg ennek megvalósításán gondolkozunk, de ebből is látszik, hogy folyamatosan bővül és színesedik a repertoár.

A megnyitókon általában a nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei zenélnek. Az igazgató hangsúlyozta, ezek a produkciók nemcsak a rendezvények színvonalát emelik, a pedagógusok is örülnek, mert a gyermekeknek jó lehetőség a nyilvános szereplésre. Egy megnyitó egyben két művészeti ág találkozása és közösségi élmény is.

– A Petőfi-emlékév kapcsán rajzpályázatot hirdettünk minden korosztály számára. A téma egy választott Petőfi Sándor vers illusztrációja volt. Nagyon sok pályamunka érkezett több településről is. Ez a harmadik rajzpályázat másfél év alatt és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Külön öröm, hogy a pedagógusok és a szülők ebben a rohanó világban is szakítanak időt és energiát a felhívásainkra, amiért nagyon hálásak vagyunk.

A közeljövőben nemcsak a Nemzeti ünnepre készülnek, március 10-én könyvbemutatóval és március 17-én újabb kiállítás megnyitóval színesítik a program kínálatukat.