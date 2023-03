– Ellentmondásos, kiszámíthatatlan világot élünk. Milyen ez az új helyzet a nők szemével? – kérdeztük Novák Katalint.

– Háború van, s ez felülír szinte mindent – mondta a köztársasági elnök. – Bő egy évvel ezelőtt senki nem számított rá, hogy a szomszédunkban dörögnek majd a fegyverek, emberek halnak meg, köztük kárpátaljaiak is. Nekünk ki kell maradnunk ebből a háborúból, s ezért mindent megteszünk. Így gondolja ezt az ország vezetése, és így gondolják a magyar emberek. Mi nem fogjuk a magyar édesanyák, édesapák gyermekeit, a nagyanyáink, nagyapáink unokáit a frontra küldeni. Békét akarunk, azért is, mert nagyon közel kerültünk egy világháború küszöbéhez. Emellett még itt van számos kihívás, fenyegetés: a tömeges bevándorlásra, a világjárványokra, s azokra a gazdasági nehézségekre gondolok, amelyek gondot okoznak az energiaellátásban, s folyamatosan emelik az árakat. Aggódni kell az egészségért, a családtagokért, s az értékeinkért is, amelyeket némelyek megkérdőjeleznek, gondoljunk csak a családra, a nemzeti kultúránkra, a kereszténységünkre, az identitásunkra.

– Mi többet tudnak tenni most, ebben a helyzetben a hölgyek, akiknek a legnagyobb nehézségek idején is van egy-egy jó megérzésük?

– Semmiképpen nem állítanám szembe a nőket és a férfiakat, hiszen mi együtt vagyunk képesek arra, hogy megoldjuk a nehéz helyzeteket. Igaz, hogy mi, nők valóban másként nézzük és másként is látjuk a világot! S talán másként is érezzük! Látunk olyan lehetőségeket is, amelyek egy férfi számára nem nyilvánvalók. A megoldásaink is gyakran mások. A konfliktusok kezelésében számos női tapasztalat hasznos lehet. Mondják, hogy két ember között a legrövidebb út egy mosoly. Ahogy Teréz anya fogalmazott: a béke egy mosollyal kezdődik! Ha bizalommal, megértéssel tekintünk a másikra, könnyebb megtalálni a közös hangot, a közös utat. Ha figyelünk a másikra, az közelebb vihet nemcsak a megértéshez, hanem a megoldáshoz is. S ha pedig egy nő édesanya is, akkor a családban nap, mint nap egyeztet, szervez, összehangol, megoldást keres, reagál a váratlan dolgokra. Szóval néha kézbe kell vennünk a dolgokat! Mi, nők annyi erőt kaptunk az Úristentől, hogy elbírjunk a feladatokkal.

