A csempe-, bútor- és lakásfelújítást ideje újragondolni. A hagyományos burkolásnál, festésnél sokkal egyszerűbb, gyorsabb, no meg olcsóbb módszer is létezik. Egy nappali felújításának a költsége a fürdőszobáéhoz képest eltörpül. Csempét, járólapot 5 ezer forint per négyzetméter alatti áron szinte nem lehet kapni, a mutatósabb daraboké a csillagos égig ér. És akkor még hol van a burkolómester munkadíja, a ragasztó, a fugázóanyag, a speciális eszközök ára?! No meg a régi csempe leverésével járó kellemetlen zaj és por…

A bátor és ügyes kezű urak nem ódzkodnak saját maguk felújítani, főleg, ha mindez egyszerűbben, olcsóbban és látványos eredménnyel is kivitelezhető. Egyre elterjedtebb az az eljárás, amikor a divatjamúlt, de jó állapotú burkolatra speciális festékrétegek kerülnek.

Lényege, hogy a festéshez használatos eszközökkel felviszik a kívánt felületre az alapozóból, tetszőlegesen kiválasztott, színezett fedőfestékből, víz- és kopásálló lakkrétegből és fényesítőből álló festékrendszert, és néhány óra alatt vadonatúj és különleges felülettel dobják fel otthonuk bármelyik helyiségét. Még álfugát is kialakíthatnak az új felületen. Így akár 3 vödörnyi anyaggal meg is oldódik a fürdőszobai renoválás.

– Ez a festékrendszer bárhol használható: vizesblokknál, konyhában, nappaliban, folyosón, irodában, étteremben, szállodában, a helyiség határozza meg, mely rétegekre lesz szükség. A felület is mindegy: mehet fára, csempére, műanyagra, laminált parkettára, üvegre, sőt még betonra, kőre, márványra is – magyarázza Winkert Roland, a Burkolólap 2000 Kft. üzletvezetője.

Éppen a sokoldalú felhasználása miatt lehet a lakás éke egy olyan falfelület, amit nem a szokványos tapétamegoldással simítottunk fel a falra, hanem ugyanezzel a módszerrel. Az örökös újítók, a dizájnvénával megáldottak bármilyen kreatív falfelületet kialakíthatnak bárhol a lakásban. Az akár dombornyomott, mintás, színes dekorfelület egyediségét a tapéta biztosan nem éri utol.

Ha már úgyis divat a nagyi sublótjába új életet lehelni, itt van egy jó tipp. Ez a korszerű módszer – zöld megoldásként – bútorfelújításra és -ápolásra is alkalmas. Az alapozást követően az ütött-kopott bútor felújítás után egyszínű vagy mintázott is lehet, ennek megfelelően válasszunk festéket. Erre igény szerint jöhet a lakk. Egy kis kreativitással senki nem fog ráismerni a mama fakózöld, de stabil konyhaszekrényére, tálalójára. Ráadásul pár ezer forintból meg is van a renoválás. Ha ezt összevetjük a mai konyhabútorok árával, látványos a különbség.