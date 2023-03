Mérföldkő Székelyudvarhely és a Ficánka Napköziotthon életében, hogy mindössze tizennégy hónappal az alapkőletételt követően, közösen avathatják az új épületet – jelentette ki Antal Csilla, az intézmény vezetője, aki háláját fejezte ki a Magyarország Kormányának és más segítő szervezeteknek a támogatásért. Hangsúlyozta: intézményvezetőként mindig is fontosnak tartotta, hogy tegyen a jövő nemzedékéért, a közösségért. Az oktatás útlevél a jövőbe, hiszen a holnap azoké, akik felkészülnek rá – fogalmazott a Székelyhon.ro hírportál tudósítása szerint. Ígéretet tett, hogy óvni fogják az új épületet, ugyanakkor minden megtesznek a gyerekek fejlődéséért.

Fotó: Facebook/Potápi Árpád János

Az átadón jelenlevő Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára emlékeztetett, hogy a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programot 2016 végén indították el, azóta pedig több mint 56 milliárd forintot biztosítottak a tanintézmények megépítésére, felújítására. Mindezt a pedagógusszövetségek, a történelmi egyházak, illetve – ahol lehetséges volt – a helyi önkormányzatok bevonásával tették.

Eddig összességében 153 új óvoda és bölcsőde épült meg, illetve 720, már működő tanintézmény korszerűsítődött a Kárpát-medencében. Ez azt jelenti, hogy Erdélyben, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) koordinálásával tizennégy helyszínen épült új intézmény, 354 esetben pedig felújításról beszélhetünk. Erre 6,3 milliárd forintot költöttek. Az említetteken kívül további hét beruházás van folyamatban.

Fotó: Facebook/Potápi Árpád János

A világ megváltozott az óvodafejlesztési program kezdete óta, hiszen egyrészt világjárvány söpört végig, másfelöl kitört az orosz-ukrán háború. Ezen külső hatások miatt közölte, hogy 2023-ban már nem tudnak nagyberuházásokat elkezdeni, ellenben a folyamatban lévő projekteket be fogják fejezni mindenhol a Kárpát-medencében. Reményét fejezte ki, hogy mihamarabb béke lesz Ukrajnában, így pedig a magyar kormánytól megszokott módon folytathatják a nemzetépítést.

Arra is kitért, hogy a székelyudvarhelyi napköziotthon építkezését 200 millió forinttal támogatták. Hangsúlyozta: erre azért volt szükség „Románia legmagyarabb városában,” mert a Csereháton egy teljesen új lakótelep alakult ki, ahol számos fiatal család él. – Ott kell elhelyezni az óvodákat és iskolákat, ahol fiatal gyerekes családok vannak. (…) Legyen mindig így, hogy óvodákat, bölcsődéket kelljen építeni, mert ha vannak gyerekek, vannak fiatalok, akkor a nemzetünknek is van jövője – szögezte le.

Fotó: Facebook/Potápi Árpád János

Ezután arról beszélt, hogy szülővárosában, Bonyhádon is van egy Ficánka elnevezésű napközi, amelyet néhány éve korszerűsítettek. Filóné Ferencz Ibolya bonyhádi polgármester egy montázst állított össze a székelyudvarhelyi napköziotthon számára, felajánlva, hogy az ottani tanintézménnyel szívesen felvennék a testvérkapcsolatot. A képmontázst Potápi Árpád János adta át az avatóünnepségen.

Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke örömét fejezte ki az új épület megvalósításáért, ugyanakkor közölte, hogy a magyar kormány óvodafejlesztési programja az elmúlt száz év legnagyobb beruházása a határon túli régiókban. Emlékeztetett arra, hogy szövetségük egy szakmai felkészítő programot is csatolt a székelyudvarhelyi építkezéshez. Köszönetet mondva a magyar kormánynak a támogatásért, illetve mindazoknak, akik segítették a munkát kijelentette, a helyi önkormányzatnak is jár a hála, hiszen ők biztosították az anyagiakat az intézmény berendezéséhez.

Fotó: Facebook/Potápi Árpád János

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere arról beszélt, hogy a székelyudvarhelyi oktatási intézményekben jelenleg húsz fejlesztési program zajlik, ami azt jelenti, hogy az számít kivételnek, ahol éppen nincs tervezés, átadás vagy kivitelezés alatt álló korszerűsítés. Öröm számára, hogy megépült a csereháti napköziotthon, hiszen szerinte nincs annál nagyobb boldogság, mint „mosolyt látni gyerekeink, unokáink arcán.”

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke elsősorban köszönetet mondott a pedagógusoknak, akik mindent megtettek azért, hogy napjainkban is „magyarul álmodhassunk.” Szerinte ugyanakkor ezen álmok megvalósítása a magyar kormány felelős hozzáállását dicséri. Szerinte a történelem folyamán mindig a kultúrával – azon belül pedig az oktatással – válaszolt a magyar nemzet a nehézségekre, és most is így van, amikor például fogyó tendenciát mutat a lélekszámunk.

Fotó: Facebook/Potápi Árpád János

A csereháti intézmény szülői közössége részéről László Ferenc szólalt fel, aki szerint az óvoda nem csak egy épület, hanem egy olyan hely, ahol a legfontosabb értékünk, a gyerekeink biztonságban nevelkedhetnek, fejlődhetnek. Ezért is volt büszke, hogy ott lehetnek az avatóünnepségen.