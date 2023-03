Elmondta, újdonságként idén a piactér területét is a fesztivál helyszíneként kívánják kialakítani, hogy újabb területtel bővüljön a sokszor már szűkösnek érezhető városközponti rész. Így rossz idő esetén is meg lehet majd tartani a nagy koncerteket, zenés-táncos műsorokat. Igyekeznek minden korosztálynak és zenei ízlésnek megfelelő programkínálatot kialakítani, s figyelembe veszik a borászatok, éttermek, kitelepülő árusok helyigényeit is. Novemberben pedig – folytatta –, hagyományteremtő szándékkal, névadójának emléke előtt tisztelegve, a költő születésnapján Babits bált szervez a kulturális központ.

A tájékoztató végén, bízva abban, hogy ebben az évben is folytatódik az együttműködés, támogatói oklevéllel és kulturális programokra szóló belépőjegyekkel köszönte meg az önkormányzat és a vállalkozások képviselőinek a lokálpatrióta támogatást Berlinger Attila igazgató. A lapunknak, a Tolnai Népújságnak, és hírportálunknak, a teol.hu-nak szóló elismerést Finta Viktor főszerkesztő vette át.