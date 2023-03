Az Oktatási Hivatal által nemrég közzétett információk szerint egyre népszerűbbek a felsőoktatásba jelentkezők körében a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának képzései.

Dr. Szécsi Gábor, a szekszárdi központú kar dékánja elmondta, ez összes jelentkező számát illetően több mint 50 százalékos a növekedés, és ami különösen örvendetes, hogy 623-an, a korábbinál majd 70 százalékkal többen jelölték az első helyen az egyetem KPV karát.

Prof. Dr. Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja (Fotó: Mártonfai D.)

Erőteljesen nőtt az érdeklődés a pedagógus pálya iránt. Valamennyi közt legnépszerűbb szak továbbra is a gyógypedagógia, ezt az összes jelentkező több mint ötöde, 442 tovább tanulni szándékozó jelölte meg, de a korábbinál nagyobb érdeklődés mutatkozik a tanító, óvodapedagógus és szakoktató képzés iránt is. Remélhetően a jövőt nézve is érdemes ezt a pályát választani, bízva abban, hogy a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülése eléri majd azt a szintet, amely a jövő generációt nevelőknek jár.

Emelkedést mutat KPVK-n az agrárképzésekre jelentkezők száma is, és komoly érdeklődés mutatkozik a kar újonnan indított képzései, például a szociálpedagógia alapszak, a német nyelv és nemzetiségi kultúra a gyermekkorban, és a gyermekkultúra mesterszakok iránt is.

Szécsi professzor elmondta, a kar iránti bizalom növekedésében szerepe volt az új képzések mellett a bemutatkozásoknak, a tisztességes hírverésnek, és a legfontosabb felsőoktatási tehetséggondozó programnak, az OTDK-nak. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia keretében is bebizonyosodott, hogy erősíteni kell a pedagógusképzést és az életpálya modellt is. Így meg tudnak nyerni, ott tudnak tartani sok tehetséges fiatalt, akik a mesterképzésen, doktoriskolán is tovább tanulnak .

– A kiemelkedő jelentkezési adatok a képzési kínálat folyamatos bővítésének és a marketingtevékenység megújításának gyümölcsei. Egyértelműen bizonyítják az elmúlt években megvalósított képzésfejlesztési stratégia megalapozottságát – nyilatkozta a KPVK dékánja, Szécsi Gábor professzor.