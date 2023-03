A januárban megtartott tisztújító közgyűlésen új tagokkal kiegészült vezetőség megerősítette pozíciójában Németh Ferenc elnököt és rögtön munkához is látott – jelezte csütörtöki közleményében az egyesület. A sportegyesület célja – mint írták – a továbbiakban már nemcsak az, hogy a labdarúgó szakosztályt működtessék, hanem a gyermekek sportolási lehetőségeinek biztosítása és a tömegsport feltételeinek megteremtése irányában is szeretnék elkötelezni magukat. Úgy vélik, hogy a településünkön működő sportlétesítményben jóval több a potenciál, sok terület ezidáig kiaknázatlan volt, most azonban új ötletektől vezérelve lehetőséget szeretnének adni új sportágak kipróbálására a helyiek számára.

A történet, mint mondták, azzal kezdődött, hogy Horváth László edző és Németh Ferenc elnök felkeresték Drubits József dunaszentgyögyi származású, Pakson élő vállalkozót, aki korábban nemcsak mint vezetőségi tag, hanem, mint az egykoron, a megyében elismert felnőtt labdarúgó csapat oszlopos tagja is erősítette az egyesületet, hogy támogatóként legyen a segítségükre, mert úgy érezték, ebben a formában nem garantálható az egyesület további működése. Drubits József a megkeresésre igent mondott és rögtön több személyt is maga mellé állítva egy új csapatot alkotott.

Felállt tehát az egyesület új elnöksége Németh Ferenccel, Drubits Józseffel, Vörös Gyulával, Puch Ignáccal és Horváth Lászlóval. Az elnökség jelenlegi tagsága 12 fő. Áttekintették az eddigi működést, kitűzték mind a rövid, mind hosszú távú célokat, meghatározták a feladatokat. Egyhangúlag arra jutottak, hogy ez a tagság támogatását bíró új elnökség a helyi önkormányzattal közösen egy kölcsönös megbecsülésen alapuló munkakapcsolat révén képes lesz megbirkózni a nagy kihívást jelentő feladatokkal.

Úgy döntöttek, az elkövetkező egy évben kitartó és kemény munkával megpróbálják újra felépíteni az egyesületet és lehetőségeikhez mérten minél több fejlesztést végrehajtani, elérni azt, hogy előrelépések történjenek. Azzal is tisztában vannak, hogy amit vállaltak, az hatalmas feladat, de bizakodóak, hiszen az elmúlt hetekben már nagyon hatékonyan tudtak együtt dolgozni, sikerült megalkotni a célokat és papírra vetni a terveket, melyeket mind jogi, mind szakmai, mind pedig pénzügyi oldalról alaposan átgondoltak.

Az elvégzendő feladatokhoz felelősöket rendeltek, így mindenki számára világos, pontos és érthető minden. Az egyesület tevékenységi körének kibővítése alatt mint mondták, azt értik, hogy új sportágakkal szeretnék színesíteni a palettájukat: a faluházban asztalitenisz foglalkozást indítani, a nagy pálya mögötti, eddig kihasználatlan területen egy szilárd burkolatú, többfunkciós pályát kialakítani, amely a lábtenisz, a röplabda, a kézilabda, a kosárlabda vagy éppen a tenisz tevékenységek folytatására is alkalmas lehet, mobil hálótartókkal és kosárpalánkkal ellátva. Úgy látják, hogy a sportpálya, vagyis a nagy pálya négy lépcsőben történő felújítása is esedékes már, ez tavasszal veheti kezdetét.

Az újdonsült vezetés úgy döntött, hogy az utánpótlás labdarúgó csapatok szakmai vezetését mielőbb több trénerre bíznák, szeretnének lányok részére is sportolási lehetőséget biztosítani, mert feltételezik, hogy többen közülük csak azért fociznak, mert egyéb lehetőség számukra helyben nem kínálkozik. Annak érdekében, hogy minél több gyermek számára, kínálhassank kedvezőbb lehetőségeket, felmérik az igényeket, melyhez a helyi oktatási és nevelési intézmények vezetőinek segítségét is igénybe veszik és hosszú távú célkitűzésük megvalósítása érdekében feltett szándékuk, hogy a velük történő szoros szakmai együttműködést már most, a kezdetek kezdetén jó alapokra helyezzék.

Emellett úgy fogalmaztak, hogy a szülőkre is nagyban számítanak, több szempontból is: egyrészt szívesen fogadnak minden ötletet, javaslatot, másrészt a tevőleges segítségnyújtásért is nagyon hálásak lennének, hiszen több fejlesztésre van már tervük, melyek kivitelezéséhez a társadalmi munka is nagy segítséget jelentene. Az egyesület vezetői jelezték, minden támogatási lehetőségeket igyekeznek majd kihasználni, illetve felhasználni céljaik elérésében. A fentieken kívül még egy sportcsarnok létesítése is szerepel a tervek között, az ehhez szükséges feltételek megteremtése érdekében is rajtra készen állnak – hangsúlyozták.

A Dunaszentgyörgyi Sportegyesület tevékenysége révén a helyi értékek növelésére törekszik, ezzel együtt a település jó hírnevét is tudja öregbíteni. Közleményükben hozzáteszik, bíznak benne, hogy kitartásukban, valamint az említett helyi intézményekkel és a támogatókkal tervezett gyümölcsöző együttműködéssel sikertörténet íródhat: magvalósulhat, hogy fejlett, a kor kihívásainak megfelelő infrastruktúrát kínáló környezetben tudjanak biztosítani minél szélesebb körben sportolási lehetőséget a helyi gyermekek számára. A további részletekről, mint mondták, a tavaszra tervezett nyílt napon, valamint a hamarosan megnyíló közösségi felületeken ad tájékoztatást a DSE vezetősége.