Mint arról korábban már írtunk, a Teol.hu hírportálon megtartott online közönségszavazáson több ezer voksot adtak le Olvasóink a jelöltekre. Az év legjobb női sportolójának Studer Ágnes bizonyult, a férfiaknál pedig Halász Gábor kapta a legtöbb szavazatot.

Az év sportolója a 2022-es évben Studer Ágnes, az Atomerőmű KSC Szekszárd kosárlabdázója lett. A díjat dr. Horváth Kálmán főispán és Finta Viktor főszerkesztő adta át (Fotó: Makovics K.)

Kicsi a bors, de erős

Studer Ágnesre, az Atomerőmű KSC Szekszárd kosárlabdázójára tökéletesen illik ez a mondás. Még mindig csak huszonnégy éves, de sportágában már évek óta a legjobbak között tartják számon. Nemcsak klubcsapatában, a magyar válogatottban is alapembernek számít. Tucatnyi elismerés boldog tulajdonosa, korosztályos csapataival mindent megnyert, de a felnőtt mezőnyben is érmek sokaságát akasztották a nyakába. Négyszeres magyar bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes, játszott a legrangosabb kontinentális kupasorozatban, az Euroligában, az Európa Kupában pedig 2021-ben bronzérmes lett – a szekszárdi rendezésű négyes döntőben. Ott volt a 2019-es felnőtt női Európa-bajnokságon, s ott lesz a 2023-as tornán is. Két klubtársa, Goree Cyesha és Miklós Melinda is tagja annak a csapatnak, amely júniusban Szlovéniában lép majd pályára a kontinens legjobb csapatai között.

Halász Gábor profi ökölvívó a 2022-es év legjobb férfi sportolója lett közönségszavazásunkon (Fotó: M. K.)

Kemény az ökle, de nagy a szíve

Így szokták jellemezni Halász Gábort, a szekszárdi Unio Box Team ökölvívóját, s akik ismerik őt, azok megerősíthetik mindezt. Példás férj, három gyermek édesapja, a magánéletben lágyszívű, de a ringben kíméletlen. Profi pályafutását 1999-ben Szekszárdon, a szlovák Anton Lascek elleni nemzetközi mérkőzéssel indította, tavaly májusban pedig az 58. profi találkozóján lépett a kötelek közé. Utolsó mérkőzésén Bán Gábor ellen nyert, ami a 40. sikere volt a ringben. Hihetetlen akaratereje, küzdeni tudása és kitartása olyan ellenfelekkel hozta össze, mint a legendás lengyel Krzisztof Wlodarczik, a brit Herbie Hide, vagy a horvát-ausztrál Mark De Mori. Az utóbbi években már elsősorban a családjára és a munkájára koncentrált, mégis olyan ismert bunyósokkal küzdhetett meg, mint a kazah Issa Akberbajev, vagy az orosz Jurij Kasinszki. Tíz éven keresztül szervezte a Harcosok Éjszakája elnevezésű küzdősportgálát a szekszárdi sportcsarnokban, ahol mind a tíz mérkőzését kivétel nélkül megnyerte.

