A sportrendezvény ötlete tíz évvel ezelőtt, György Márta óvónő fejében született meg, aki kitalálta, hogy a víz világnapja alkalmából szervezzenek az óvodában egy sportos programot, mellyel a víz fontosságára, tisztaságára hívnák fel a figyelmet a gyerekek és a szülők számára egyaránt – írta a Part Online.

A helyszín szinte magától adta magát, hiszen Európa egyik legnagyobb folyója, a Duna a város partjait mossa. Az első alkalommal a gyerekek, óvónők, szülők futottak együtt, az akció során olyan tárgyakat is gyűjtögettek, melyek a vizet, vagy a folyót szennyezik. Néhány év alatt egyre többen csatlakoztak a mozgalomhoz, először óvodák, iskolák, majd civil szervezetek, sportegyesületek és egyre több magánszemély. Napjainkban a program igazi tömegsport rendezvénnyé nőtte ki magát, ahol nincs életkori határ, így egyre szélesebb körből kerülnek ki a résztvevők.

A frissítő ponton gyümölcssel, ásványvízzel, szőlőcukorral, és egy kis édességgel fogadták az érkezőket. (Fotó: Part Online)

A gyülekező a gimnázium kézilabdapályáján volt, ahol a résztvevők rövid bemelegítéssel hangolódtak a futásra. A rendezők a rajt előtt kiemelték, hogy a Kék szalag futás nem verseny, nincsenek helyezések.

A dunaföldvári lap arról számolt be, hogy ezúttal is jött mindenki: kismamák babakocsival kocogtak, pár hónapos apróságaikkal, a nyolcvan körüli nagyszülő unokája, netán dédunokája kezét fogva csoszogott pár száz métert a kellemes napsütésben. Külön színfoltot képviseltek a sportegyesületek tagjai,evezősök, focisták, kézilabdások, akik klubjuk címeres mezében futottak azt szimbolizálva, hogy a nemes cél és a tömegsport az aktív sportolók számára is fontos. A célállomás a Duna-parti Beszédes József Vízitúra Sportklub csónakháza volt, ahol egy frissítő ponton gyümölcssel, ásványvízzel, szőlőcukorral, és egy kis édességgel fogadták az érkezőket.