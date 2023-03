Azt már tudjuk, hogy a Momentum nem nagyon ért az atomenergiához, az elektromos berendezések és a víz kapcsolatához, sőt még az olvasás is nehézséget okozott nekik, amikor egy Építési terület feliratú táblával ellátott helyen bontottak kordont a minap, de most már azt is tudni lehet, hogy a történelem sem tartozik a párt erősségei közé – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Mint azt a lap bemutatja, a Momentum paksi szervezete március 15-re Megemlékezés az 1948-as forradalomról a jelenkor tükrében címmel hirdetett rendezvényt Barnabás István helyi önkormányzati képviselő részvételével. Az alkalomra készített szórólap arról árulkodik, hogy a momentumosok szerint 1948-ban volt a forradalom.

Arról egyelőre nincs információ, hogy csak véletlen baki történt-e a szórólap elkészítésekor, hiszen a fenti képen az 1848-as dátum szerepel, lejjebb azonban már 1948-as megemlékezésről írnak.