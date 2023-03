Háromszor is kitért, kellő udvariassággal, egy olyan felkérés elől Zsikó Zsuzsanna, ami után mindenki más azonnal két kézzel kapott volna. Az alsónyéki, Junior Prima Díjas népdalénekest a Duna Televízió invitálta meg a Magyarország, szeretlek! című, népszerű, játékos vetélkedő műsorába.

– A tévés szerepléseimet intéző Kristóf Hajnalka keresett fel telefonon és tolmácsolta a meghívást – idézte fel az előzményeket. – Jómagam láttam néhány részt ebből a műsorból, nem volt ellene semmilyen kifogásom. De megmondom őszintén, azért mindig is úgy éreztem, hogy jellege miatt kívül esik az én komfort zónámon. A kitartó ostromot értékelve, negyedszerre végül is igent mondtam. Már most elárulhatom, hogy egyáltalán nem bántam meg a döntésemet.

Így esett tehát, hogy Zsikó Zsuzsanna kisvártatva a Duna Televízió stúdiójában fogadta Pindroch Csaba műsorvezető gáláns kézcsókját. A közönség azt is nyugtázhatta, hogy a piros csapatban van még egy Tolna megyei, ugyancsak ismert személyiség. Vágó Bernadett színművész, musical sztár, a négyesfogat vezetője ugyan Zalaegerszegen született, ám Szekszárdon gyerekeskedett és nőtt fel.

Földik, ha találkoznak: Vágó Bernadett és Zsikó Zsuzsanna (Beküldött fotó)

– Detti kiemelkedő munkásságát ismerem, de korábban még sohasem találkoztunk egymással – folytatta Zsikó Zsuzsanna. – Itt, a fővárosban és ebben a műsorban köszönthettük egymást személyesen első alkalommal. Rögtön el is mondta nekem, hogy annak idején volt egy alsónyéki osztálytársa, akit egyébként én is ismertem. Kicsi a világ.

Most pedig következzen egy idézet, Vágó Bernadett ezekkel a szavakkal mutatta be a stúdió, illetve a tévénézők alkotta közönségnek földijét.

– A mellettem álló népdalénekesnő a Zsikó és Tarsoly, a Forrás Táncszínház és az Alba Regia Táncegyesület táncszínházi produkcióinak szólistája. Rajongva szereti a színpadot, a közönséget, a gyerekeket, a viseleteket, a természet adta nyugalmat, a csendet és az állatokat. Csendben nem leszünk ma este, de állati jó lesz a hangulat!

Ebben maradéktalanul igaza is lett Vágó Bernadettnek. Egyébként Zsikó Zsuzsanna – társaival együtt, lévén szó csapatjátékról – számos feladat megoldásakor brillírozott. Igaz, a címerezhető növénynél csak másodjára említette a kukoricát; de például a Körhinta című film főszereplőjének nevét firtató kérdésre – Törőcsik Mari – a csorbát kiköszörülve, bravúros gyorsasággal válaszolt. Többek között ennek is köszönhető, hogy a piros színt viselő kvartett győztesen hagyta el a porondot. Száztizenhét pontot gyűjtött, míg a zöldbe öltözött ellenfél nyolcvanhatot.

Itt még együtt, „fej fej mellett” a két csapat, balról a harmadik Zsikó Zsuzsanna (Beküldött fotó)

– Jól tettem, hogy elfogadtam a meghívást, rengeteg új ismeretre tehettem szert, óriási élménnyel gyarapodtam – jelentette ki utólagos értékelésében az alsónyéki fiatal. – Ez akkor is így van, ha eddig ez volt az első olyan televíziós felvételem, ahol nem énekeltem népdalt.