A közelmúlt legjelentősebb döntéseiről beszélgettünk Süli Jánossal, a kuratórium elnökével:

- Számos, az egyetem életét befolyásoló döntést hoztunk, így elfogadtuk a pénzügyi tervet, döntöttünk új szakok indításáról az egyetemen ugyanúgy, mint a Bánkiban. Ezek közül a legfontosabb, hogy határoztunk a bánkis tanárok béremeléséről is. Az első ütemben 10 százalék alapbérfejlesztést kap minden tanár és 5 százalékot az intézmény vezetői differenciáltan oszthatnak szét, és második félévben egy újabb átlagos 10 százalék bérfejlesztésre lesz lehetőségük.

Egyetemen is lesz béremelés?

- Ott is lesz, ott mintegy 10 százalék, tavaly ugyanis már elkezdtük a kollégák bérének a felzárkóztatását, szeretnénk ezt folytatni. Ehhez természetesen többletforrások kellenek, ha az uniós források megérkeznek, akkor nagyobb lesz a mozgásterünk. Számítunk arra is, hogy a társasági adó megcímkézhetőségével érdekeltté tesszük a környékbeli vállalkozásokat, hogy minket támogassanak.

Nőtt a jelentkezők száma…

- Az egyetemünkre jelentkezők száma eddigi adataink szerint közel 70 százalékkal nőtt az előző évekhez képest. Ennek egyik oka az, hogy jó és vonzó a képzési kínálatunk, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az új felvételi eljárás következtében lényegesen könnyebben kerülhetnek be az egyetemre a jelentkezők. Ez természetesen azzal is jár, hogy az intézményre több feladat hárul annak érdekében, hogy az eltérő alapképzésekből adódó különbségeket ki tudják egyenlíteni, s a lemaradókat fel kell zárkóztatni. Ehhez is többletforrást kell biztosítani. A Bánkinál még nem tudunk pontos adatokat, de már az is látszik, hogy mintegy 20 százalékkal többen jelentkeztek, mint korábban.

Fotó: LI

Amilyen lelkesedéssel beszél az intézmények jelenéről, jövőjéről, látszik, hogy szereti ezt a területet….

- Miért ne szeretném? A fiatalok, az utódaink nevelése és képzése a legfontosabb feladat. Az a célunk, hogy maradjanak itthon, jó szakmájuk legyen és jó megélhetésük. Ez Magyarország jövője. Én ugyan csak 220 kilométerre kerültem el a szüleimtől 14 évesen, de nekem is jobb lett volna, ha tovább tudok szüleim és nagyszüleim közelében maradni, úgy gondolom, hogy még rengeteg tudást, tapasztalatot át tudtak volna nekem adni. Ezért is jár jól az, aki bekerül a Bánkiba, hiszen számos területen továbbtanulhat, anélkül, hogy el kellene hagyni az otthonát. Ez a fúzió működésképes.

Tolna megyei képviselőként a Dunaújvárosi Egyetem kuratóriumának elnöke. Kicsit dunaújvárosi is lett?

- A Duna összeköt bennünket. Ezt a régiót mi most is összefüggésében szeretnénk fejleszteni. Paks, Dunaföldvár, Dunaújváros, Iváncsa, Százhalombatta…Egy olyan térség, amely hazánk gazdaságának egyik fő hajtóereje már most is, és a fejlődés folytatódik.

A teljes cikk ide kattintva olvasható el.