A fenyő gyökérzete csak harminc-negyven centiméter mélyre hatol, így felázott talajon, nagy szélben különösen veszélyes lehet. A településvezető arról is tájékoztatott, hogy szakemberrel nézették meg a közterületeiken álló fenyőket, és úgy döntöttek, hogy a buszmegállónál lévőket azok állapota miatt lecserélik madárberkenyére.

Szakemberek nézik át a fákat Hőgyészen (Beküldött fotó)

– Nem szeretnénk, ha a kilazult gyökerű, beteg fenyők várakozókra vagy a közútra dőlnének – tette hozzá Máté Szabolcs, ismertetve, hogy a favágási munkák, az ültetés már meg is kezdődött.

A madárberkenye vitamindús termése emberi fogyasztásra is alkalmas, tehát a buszmegállóban várakozók is csipegethetik. Az új fákkal madárparkot is szeretnének létrehozni, ahová várják majd a téli madáretető felajánlásokat.