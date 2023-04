Ma is meghatódom, amikor eszembe jut szegény nagymamám, aki tavasztól őszig, ahogy a gyümölcsök értek be, sorra készítette a család számára a lekvárjait. Emlékszem az üstre, melyben a szilvalekvár készült, emlékszem az illatára, az ízére, előttem van, ahogy kavarta azzal a hosszú nyelű fakanalával, mely még pár évvel ezelőtt is ott „lábatlankodott” a spájzban. Sajnos már senki nem használja.

De csak az ízekre emlékszem, mert receptem nincs, ugyanis senki nem jegyezte fel, hogyan készült a barack-, a szilva-, a meggylekvár, mert amíg élt, olyan természetes volt, hogy mindig volt belőlük bőven. Mai rohanó világunkban nem igazán jut idő lekvárok, aszalt gyümölcsök készítésére.

A nők – csakúgy mint a férfiak – végigdolgozzák a napot, este, mire hazaérnek, nem várható el tőlük, hogy a vacsorakészítés mellett lekvárfőzésbe is kezdjenek. Marad tehát a bolti választék, kevesebb gyümölccsel, több zselével. Természetesen nem szabad most sem általánosítani, mert akadnak kivételek.

Luca lányom éppen a napokban mondta, hamarosan nyílik a bodza, idén megpróbál belőle a szörp mellett lekvárt is készíteni. Csak úgy, minden külső ösztönzés nélkül, magától teszi ezt. Pedig már ő is önálló háztartást vezet a munkája mellett. Biztos vagyok benne, majd jó pár évtized múlva ő is azok közé a nagymamák közé tartozik, akik ismerik a lekvárkészítés csínját-bínját, és azt is tudják, hogy a kedves ízek, illatok nem mindig a gyümölcsnek köszönhetőek, hanem készítése közben a gyerekekkel, unokákkal együtt átélt emlékeknek is.