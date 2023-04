A hagyományos Apáczais-napok keretében a Fővárosi Nagycirkusz cirkusz kommandója is ellátogatott a dombóvári iskolába, ahol tematikus ARTista napot tartottak. A tanulók sok mutatványt megnézhettek és ki is próbálhattak, „bohóckodhattak”, elmerülhettek a cirkusz világában. A második napon a bátrak bringára pattantak és kevéssé kedvező időjárás ellenére is eltekertek Alsómocsoládra.

A Fővárosi Nagycirkusz "kommandója" is ellátogatott a dombóvári iskolába (Beküldött fotó)

Kedden a diáknap kínálta a programok színes kavalkádját. Sokféle versenyen mérettethették meg magukat a fiatalok, a jó étvággyal és nagy befogadó képességű gyomorral rendelkezők evőversenyen vehettek részt, a kártyajátékokban jártas ifjak a pókerszobában tehették próbára magukat, a gasztronómiában otthonosabban mozgók pedig főzésben, grillezésben bizonyíthattak.

Aki inkább sportban jeleskedik, részt vehetett az erősember versenyen, pingpongozhatott, kosarazhatott, röplabdázhatott. Volt még airsoft lövészet, szabadulószoba, e-szoba, ERASMUS terem, erre a napra jósda és bolhapiac nyílt az iskolában.

Az alkotásban tehetséges tanulók kiállításon mutathatták be munkáikat, a tornateremben pedig népdal, néptánc, légi jóga, valamint aerobik bemutatók zajlottak. Aki dalra szeretett volna fakadni, annak csak a karaoke-diszkó terembe kellett vonulnia, aki filmes élményre vágyott, az a mozi teremben találta meg a helyét pattogatott kukorica mellett.