– Kárpátaljáról érkezett, de nem most…

– Már 2001-ben átjöttem Magyarországra – mondja Ótus László zenepedagógus. – Rövid ideig Tiszavasváriban tanítottam, s több mint húsz éve a tamási zeneiskolában dolgozom.

– Tele van a tanári szobája elismerő oklevelekkel, serlegekkel. Úgy hírlik, hogy alapos felkészítő és sikeresek a növendékei. Milyen hangszereket, és milyen korosztályt tanít?

– Volt már óvodáskorú és gimnazista tanítványom is. Zömmel általános iskolás korcsoportba tartozók járnak ide. Fafúvós hangszerek oktatásával foglalkozom. Persze a gyerek hozzáállásától is függ, hogy mennyire lesz eredményes. Volt már olyan növendékem, Tóth Márton Máté, aki az országos szaxofonversenyt megnyerte 2019-ben. Sikeresen szerepelt Tóth Boróka Hajna is, aki a 2019-es országos klarinétversenyen különdíjat kapott, 2020-ban pedig a regionális versenyt (baranyai, somogyi, tolnai és zalai indulók között) megnyerte. Tavaly Kandi Leventét vittem az országos szaxofonversenyre, ahol harmadik lett. Az idei regionálison szintén. A klarinétosok is jól szerepeltek.

– Gyerekei vannak? S ha igen, ők hogyan muzsikálnak?

‒ Két saját és két nevelt gyerekem van – a feleségem első házasságából –, mind a négyen zeneszeretők. A két kisebb játszik klarinéton, illetve szaxofonon és zongorán, a két nagyobb korábban zenélt, de már mással foglalkozik.

– Kitölti az életét a tanítás?

– Belefér még egy s más. Vezénylem a húsztagú Szent Cecília Zenekart, ami körülbelül nyolc éve jött létre. Egyházi események közreműködői voltunk kezdetben, de most már retró könnyűzenei programunk is van, város- és falunapokra hívnak bennünket. Legközelebb május 14-én működünk közre az elsőáldozáson. Továbbá karmestere vagyok a néhány éve létrejött, tíztagú, Blumenkranz nevű, német nemzetiségi pedagóguskórusnak. Ezzel városi, vármegyei és országos rendezvényeken veszünk részt, s felléptünk 2022-ben Tamási testvérvárosában, a németországi Wurzenben is. És ami még fontos része az életemnek: a sport, a futás.

– Milyen távon, milyen eredményei vannak?

– Körülbelül húsz éve futok rendszeresen. Komolyabban odafigyelni, például, hogy milyen cipőt használjak meg ilyesmi, négy éve kezdtem. Maratoni távokat teszek meg, itthon és külföldön. Ezek nem mind versenyek, van, hogy csak barátokkal összeállunk, és elmegyünk valahova. Célom, hogy minden európai országban, az ismertebb városokban fussak egy maratont. Az idén voltam már Madeirán, Cipruson, Pozsonyban, s most készülök a horvátországi Plitvicére. Aztán jön Újvidék, Helsinki és Athén. Az eddigi legjobb időm, 4 óra 13 perc, tavaly született Belgrádban. Szeretnék négy órán belülre kerülni! Tervezek másodmagammal egy ultra futást is júliusban Magyarországon 130 kilométeres távon. A futás jól kikapcsol, lelki feltöltődést ad, fittséget biztosít akkor is, ha korosodik az ember, és barátságok is születnek általa.

– A zene nem ad lelki feltöltődést? Vagy a szülőföld meglátogatása? Szokott hazajárni Kárpátaljára?

– A zene nagyszerű dolog, de az a munkám, s kikapcsolódás az ilyen tevékenységet végzőknek is kell. Kárpátaljára a háború előtt évente hazajártam, a szüleim még élnek, de a jelenlegi helyzetben kockázatos lenne átmenni a gyerekekkel.

– Milyen volt a hangulat húsz éve, amikor eljött? Létezett magyargyűlölet?

– A kisemberek között nem volt gyűlölködés. Ezt a politikusok szították, mesterségesen. A ruszin őslakosság békében élt a magyarokkal. Mindenki csinálta a maga dolgát.

– A tanárok is végzik a maguk dolgát, csak különbözőképpen. Van, aki leadja az anyagot és viszlát, van, aki szakköröket, továbbképzéseket tart, versenyekre készít fel a növendékeket. Ön miért vállal olyan plusz dolgokat, amelyekre semmi és senki nem kötelezi?

– A tanári pálya egy hivatás. Nem a haszonlesés vezérli a pedagógust. A Szent Cecília Zenekar például úgy indult, hogy vasárnaponként próbáltunk, amit senki nem fizetett meg. Ösztönözzük egymást, átadva a tudást. A tanár a növendékre hat, de a gyerekek is motiválják egymást. Ha látják a zeneművészeti találkozókon és versenyeken, hogy a kortársaik mire képesek, ők is meg akarják csinálni. Gyakorolnak, készülnek, odateszik magukat. És rájönnek, hogy a sikerért meg kell dolgozni.

Minősített mesterpedagógus

Ótus László 1972-ben született a kárpátaljai Técsőben. Magyar tannyelvű iskolába járt a lakóhelyén, majd Ungváron végzett zeneművészeti főiskolát 1991-ben, fúvós- és ütőshangszer-tanári diplomát szerezve. Klarinéttanári másoddiplomáját Ivano-Frankivszkban, a Vaszil Stefanik Egyetemen vehette át 2003-ban. Közben Magyarországra költözött, rövid ideig Tiszavasváriban dolgozott, majd – húsz évvel ezelőtt – Tamásiba került. Fafúvós hangszereket tanít a helyi zeneiskolában és éneket a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnáziumban. A Pécsi Tudományegyetemen klarinét mesterszakot végzett 2015-ben, a Pécsi Hittudományi Főiskolán 2019-ben diplomázott, mint hittanár-nevelőtanár, és közoktatási vezető végzettsége is van, amit Kaposváron szerzett 2017-ben. Minősített mesterpedagógus 2022-től. Özvegy, négy gyermeket nevel. Szabadidejében maratoni távokat fut.