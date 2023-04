‒ Paksi?

‒ Nagyon – mondja a 75 éves egykori polgármester. ‒ Mélyek a gyökereim, én vagyok a családban a hetedik Herczeg József, akit a paksi plébánián anyakönyveztek, a fiam a nyolcadik, az unokám a kilencedik. Apám 47 éves koráig élt, a korábbi elődök még kevesebb ideig, úgyhogy elhatároztam: én behozom a lemaradást, és száz esztendőnél alább nem adom. De mondtam a barátaimnak, hogy csak az jöhet el a századik szülinapomra, aki palacsintát hoz. Remélem, sok palacsintám lesz!

‒ A konzervgyárban kezdett. Hogy alakult az ottani pályafutása?

‒ Úgy lépkedtem a ranglétrán, hogy segédművezető, művezető, főművezető, üzemvezető. Több, mint húsz évet lehúztam, és nem vágytam el. Miért váltottam mégis? Szerintem ennyi idő távlatából már elintézhetjük annyival, hogy személyi ellentétek miatt. A közélet mindig érdekelt. Pár évvel korábban már hívtak tanácselnöknek, de akkor még nem akartam elvállalni. Mondtam, hogy szakirányú végzettségem van, szeretem a konzervgyári munkát, maradok. Aztán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy mozdulni készülök. Bementem a tanácselnökhöz érdeklődni, hogy volna-e hely a városházán. Elővett a fiókjából egy réztáblát, amire rá volt gravírozva, hogy Herczeg József tanácselnök-helyettes. A rendszerváltásig az voltam.

‒ És aztán?

‒ Aztán ahogy mindenütt, úgy Pakson is megszólalt a szavalókórus, hogy aki eddig tisztségeket viselt, az mind büdös kommunista, tűnjön el. Megpályáztam és elnyertem a Tolna Megyei Zöldért igazgatói posztját. Négy évig azt csináltam, a következő választáson viszont elindultam és polgármester lettem. Egy ciklusra. Képviselő pedig hat cikluson át voltam: 1990-2014-ig. A nemzetközi kapcsolatok tanácsnokaként is tevékenykedtem 12 éven át. (Paks partnertelepülései: Galánta, Visk, Kézdivásárhely, Reichertshofen, Loviisa és Novovoronyezs.)

‒ Teljesen visszavonult? Nem foglalkozik a közélettel?

‒ A politikai élettel nem, de a közélet nemcsak politizálásból áll. A Borbarát Klubnak például alapító tagja vagyok, jó darabig az elnöke voltam. Most májusban lesz a 25 éves évfordulónk; készülök rá. A szőlőmet ugyan eladtam, mert már nem akarok kapálni, de a présházam, a pincém megvan. Jól néz ki, turisztikai kiadványokon is szerepel. Sok baráti találkozónak ad otthont. Valamikor táncoltam, és az egykori táncosokkal minden hónapban egyszer ott találkozunk iddogálni, eszegetni, beszélgetni.

Múltidéző kiadványok között (A szerző fotója)

‒ Mire emlékszik legszívesebben? Mi villan be, ha a pályájára visszagondol?

‒ A konzervgyári hangulat. Otthonról hazamentünk. Barátokkal dolgoztunk együtt, és a vezetők is közöttünk éltek, nem felettünk. Volt, hogy nekiálltunk éjszakai műszakban főzőcskézni, és váratlanul megjelent a főmérnök. Kérdezte: hogy lesz így meg a norma? Mondtam neki: gyere vissza háromnegyed hatkor, ki lesz takarítva és meglesz a norma is! Úgy is történt. Ha kellett, keményen dolgoztunk, tizenkétóráztunk, évi ötezer vagon árut termeltünk, főleg a szovjet piacra, de Németországba, Ausztriába és Japánba is szállítottunk. A polgármesteri időszakomból pedig a gázprogram az emlékezetes nagyberuházás, és az ipari park elindítása. Annak első vezetője ma a győri Audi fejlesztőmérnöke: Vincze Zoltán.

‒ Ha újrakezdhetné, csinálna valamit máshogy, máshol?

‒ Nem hiszem. Itt születtem, itt akarok meghalni. A feleségem négy éve elhunyt, van most egy stabil párkapcsolatom, jól vagyok. A gyerekeim, unokáim Pesten élnek, látogatjuk és szeretjük egymást. Biztosan akadtak dolgok polgármester- és képviselőkoromban, amelyek nem nyerték el mindenki tetszését, de rossz szándék sosem vezérelt, a tudásom legjavát adtam, nincs, amit meg kéne bánnom.

Végigsétálok a paksi utcákon, elmegyek a piacra, köszöngetek, visszaköszönnek, szinte mindenkit ismerek, és úgy érzem, hogy ez a világ legszebb városa. Közreműködtem helytörténeti könyvek kiadásában, viszonylag jól ismerem a település múltját, és persze már saját emlékeimre is támaszkodhatok. Tudom, hogy milyen volt a Duna-korzó fél évszázaddal ezelőtt, hogy a Spar helyén állt egykor a tutyigyár, és az Imsósi-erdőben lehetett a legtöbb hóvirágot, ibolyát és gyöngyvirágot szedni. Minden ideköt.

A konzervgyár ösztöndíjasa volt

Herczeg József 1947-ben született Pakson. A helyi gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten szerzett oklevelet a felsőfokú élelmiszeripari technikumban, 1968-ban, mint a Paksi Konzervgyár ösztöndíjasa. Utána, 1976-ban, szintén a fővárosban, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán diplomázott, a Tartósítóipari karon. Okleveles mérnökké a Kertészeti Egyetem elvégzése után vált, 1986-ban. (Konzerv, hűtő, bor szakon végzett.)

A Paksi Konzervgyárban 21 évet dolgozott, 1965-től 1986-ig. Utána tanácselnök-helyettesnek nevezték ki. A rendszerváltásig, 1990-ig töltötte be azt a funkciót. Átmenetileg volt a Zöldért igazgatója és az ING Biztosító kirendeltség-vezetője. Önkormányzati képviselőként 1990-2014-ig tevékenykedett, volt alpolgármester és egy cikluson át polgármester is.

Partnertelepülési megállapodásokat hozott tető alá, oda-vissza látogatásokat bonyolított le, a nemzetközi kapcsolatok tanácsnokaként 12 éven keresztül. Nyugdíjba 2006-ban vonult, de még nyolc évig dolgozott, mint közéleti szerepvállaló. Özvegy, két gyereke, öt unokája van. Sportol, fut, kerékpározik, úszik, kirándul, igyekszik egészségesen élni.