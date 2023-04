Az aulában tartott ünnepségen kezdetét vette a magyar felsőoktatás legnagyobb tudományos programsorozatának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, az OTDK záró programja. Ez a háromnapos rendezvény a zárása a hónap elején Győrben kezdődött és 10 város 13 egyetemén tartó tudós tanácskozásoknak.

Az ország minden tájáról, s a határon túlról is érkezett fiatalokat elsőként dr. Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány elnöke köszöntötte. Személyes emlékeit idézve elmondta – ötven éve lett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen a Tudományos Diákkör titkára –, miként „csapta meg őt a tudomány szele”, az a nagyszerű világ, amely azóta is fogva tartja. Mint elkötelezett híve a tudományos diákköröknek, arra bíztatta ifjú hallgatóit, válasszák ők is ezt az utat.

Fotó: Mártonfai Dénes

Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora is tudományos útjának kezdetét felidézve szubjektív gondolatait mondta el, s tanácsolta a széksorokat megtöltő leendő tudósoknak, nyitogassák bátran a tudás kapuit.

Hatvannyolc éve működik Magyarországon az OTDK, kezdte köszöntőjét Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, dr. Gloviczki Zoltán. Azóta írják meg életük gyakran első tudományos főművét a tudomány ifjú szerelmesei. Idén ötezren tették ezt, tizenkét szekcióban. Utalva a Szekszárdon sorra kerülő, tanulás és tanítás módszertani, tudástechnológiai szekció munkájára, a technológia szó fontosságát elemezte.

Ez a görög tehné, a mesterség és a logosz, a tudomány, a szó, beszéd szavakból ered, tartalmaz minden olyan emberi tevékenységet, amelyhez Prométheusz ellopta a tüzet az istenektől, a tudást, amely segít megismerni, megváltoztatnia világot.

Köszöntötte a fiatal tudósjelölteket, a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai Szekciójának ügyvezető elnöke, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, egyben, mint házigazda, dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja. Felidézte azokat az éveket, mikor ő is egyetemi hallgatóként részt vett, sőt, szép sikereket is elért a tudományos diákköri munkában.

Fotó: Mártonfai Dénes

A tudományos diákkör, mint majdnem hetven éves hungarikum, azért jött létre, mondta, hogy mindenkiben megtalálja a tehetséget, alakítsa, formálja a fiatalokat, elindítsa őket a tudományos pályán.

Dr. Kaposi József, a Tanítás és Tanulás-módszertani – Tudástechnológiai szekció szakmai bizottságának elnöke arról beszélt, hogy valamennyi között ez a szekció mutatta a legnagyobb fejlődést. A fiatalok 183 dolgozattal, pályamunkával jelentkeztek, ezeket mutatják be itt három napon át, s ez ötödével több a korábbinál.

Napjainkban nagyon sok szó esik – folytatta – a mesterséges intelligenciáról. Ez a három nap viszont a természetes intelligenciáról szól, arról, amely minden résztvevőben benne van, s megerősítve az önálló alkotás, gondolkodás, fejlesztés képességét, itt a TDK-n ezt segítenek erősíteni.

Három napra a pedagógusképzési tehetséggondozás fővárosává válik Tolna vármegye központja, a szekcióban szó lesz a kisgyermekkori tanulástól kezdve a kisiskoláskor pedagógiáján át az egészséges életmód, a művészetek, a zenepedagógia, a hagyományőrzés, a játék és szabadidő kérdéseiről, a környezeti nevelésről, a médiatudományról, a dráma és az élménypedagógia tematikájáról is.

Viszont a komoly versengés közepette lesznek vidámabb események is, hogy a fiatalok ne csupán egy megmérettetési lehetőségnek tekintsék ezt a találkozót, hanem a kapcsolatépítés, barátságok formálásának fórumaként is. Ezt is szolgálják a kulturális programok, kiállítások, irodalmi túrák a városban, és sok sportrendezvény is várja a tehetség ünnepének résztvevőit.